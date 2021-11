TGCC SA obtient le visa de l’AMMC pour son introduction en bourse

L’acteur national de la construction et du BTP, TGCC SA, vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour une introduction à la Bourse de Casablanca.

« TGCC SA a obtenu, le 19 novembre 2021, le visa de l’AMMC sous la référence VI/EM/031/2021 pour une introduction à la Bourse de Casablanca », annonce la société dans un communiqué.

Cette opération d’un montant de 600 millions de dirhams (MDH) porte, à hauteur de 300 MDH sur une cession partielle des titres détenus par le fonds MCIIC, géré par Mediterrania Capital Partners (MCP) société de capital-investissement et, pour 300 MDH, sur une augmentation de Capital visant à accompagner la croissance et le développement de TGCC SA, précise la même source.

Opérateur dans le BTP et la construction depuis plus de 30 ans, TGCC compte à son actif la réalisation de nombreux grands ouvrages d’infrastructure tels que des aéroports, des gares, des stades mais également des tours de bureaux et/ou d’habitation, des resorts touristiques, des infrastructures hospitalières ou encore des complexes intégrés et des bâtiments à usage industriels.

TGCC opère également en Afrique Subsaharienne notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon, souligne le communiqué.

Le prospectus visé par l’AMMC est constitué de la note d’opération relative à l’introduction en bourse de TGCC ainsi que le document de référence relatif à l’exercice 2020 et au premier semestre 2021 de TGCC, note la société, ajoutant qu’un extrait dudit prospectus est disponible sur le site de TGCC via le lien : https://www.tgcc.ma/.

La période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021 à 15h30 inclus, fait savoir l’entreprise, précisant que le prix de l’action est fixé à 136 MAD.

Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement. Un prospectus visé par l’AMMC est disponible sans frais sur le site de l’AMMC : http://www.ammc.ma , sur le site de la Bourse de Casablanca : http://www.casablanca-bourse.com ainsi que sur le site de TGCC : https://www.tgcc.ma/.

CFG Corporate Finance est le coordinateur global de l’opération, ajoute la même source.