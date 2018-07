Tetra Pak nomme son nouveau Directeur Général Maghreb

Tetra Pak, leader mondial des solutions de traitement et de conditionnement de produits alimentaires, a nommé Philippe Delouche nouveau Directeur Général en charge du Maghreb.

De nationalité française, Delouche a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de Tetra Pak : dès 1995 en France, puis en Amérique du Sud et en Afrique du Sud et de l’Ouest. Il connaît bien le marché Maghrébin, puisqu’il a occupé le poste de Directeur Marketing Maghreb et Directeur Commercial Maroc de 2003 à 2008.

“Le Maghreb est une région en pleine croissance avec de formidables capacités. Nous allons poursuivre et amplifier l’accompagnement de nos partenaires et Clients dans leurs projets et ainsi consolider le leadership de Tetra Pak dans la zone. Nous le ferons grâce à une démarche d’innovation, élément indissociable de la valeur ajoutée apportée par le Groupe Tetra Pak. Je suis heureux de revenir dans cette région que je connais bien et dont je garde d’excellents souvenirs”, a déclaré Philippe Delouche.

Âgé de 56 ans, Delouche est ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines. Il est marié et père de deux enfants.