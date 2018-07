Test Drive: La Citroën C3 Aircross est disponible au Maroc (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – La nouvelle Citroën C3 Aircross est désormais disponible à la commande au Maroc à partir de 184.900 DHs. Proposé en versions Live, Feel, Shine, le SUV compact de la Marque se démarque par son attitude pleine de force et de fraicheur et son potentiel de personnalisation sans précédent.

Son habitacle bénéficie du savoir-faire unique de la marque en termes d’espace à bord, de modularité et de luminosité, pour en faire une référence sur son segment. Il offre un niveau de confort élevé et décline plusieurs technologies d’aides à la conduite modernes et 4 technologies de connectivité. Aussi à l’aise en ville que sur routes, C3 Aircross invite à l’évasion grâce à son caractère SUV et le Grip Control avec Hill Assist Descent. Disponible en motorisation Diesel, HDi92 ainsi qu’une boite de vitesse manuelle à 5 rapports. Nouveau Citroën C3 Aircross est désormais disponible à la vente dans les points de vente de la marque.

Après le nouveau C5 Aircross, SUV du segment C dévoilé en avril dernier au salon de Shanghai, l’offensive SUV de Citroën s’accélère en 2017 à l’échelle internationale. La marque présente aujourd’hui le nouveau SUV Compact CitroënC3 Aircross qui s’apprête à conquérir un segment en pleine évolution dans le Monde. Des “people minded” SUV, inspirés par les clients et guidés dès la conception par leur façon de vivre l’automobile et leur envie d’un univers automobile fait d’optimisme et de partage. Une “nouvelle génération” de SUV qui ajoutent au caractère protecteur du style extérieur, l’attractivité d’une personnalité différente, pleine d’énergie, et constituent une nouvelle référence en termes de confort, d’usage et de vie à bord. Ils illustrent tout le savoir-faire de la Marque en termes de design, d’espace à bord et de bien-être.

Inspiré du concept car C-Aircross présenté au salon de Genève 2018 et porteur des codes Citroën, Nouveau C3 Aircross apporte un vent de fraîcheur dans l’univers des SUV compacts. A l’extérieur, il se différencie par sa morphologie unique et une offre de personnalisation sans précédent qui lui confèrent une attitude affirmée. A l’intérieur, il innove par son confort typé Citroën issu du programme Citroën Advanced Comfort au service notamment de l’habitabilité, de la modularité, ou de la luminosité. Inscrit dans un mode de vie contemporain, Nouveau C3 Aircross se veut connecté et propose toutes les technologies qui facilitent la vie aussi bien en ville que sur routes. En un mot, un SUV qui invite les clients adeptes de style, de bien-être et d’évasion à vivre une nouvelle expérience.