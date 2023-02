Tenue du Forum Maroco-Espagnol de l’Économie sociale et solidaire

Dans le cadre de la coopération entre le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et l’Agence espagnole pour la Coopération internationale au Développement au Maroc (AECID), Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a présidé aujourd’hui à Nador, le Forum Maroco-Espagnol de l’Économie sociale et solidaire (ESS) sous le thème : « Coopération Maroc-Espagne en ESS : Levier de Développement durable et territorial ».

Cette manifestation a été l’occasion de partager les résultats positifs du premier programme de coopération entre le Ministère et l’AECID, relatif à « L’appui institutionnel au secteur de l’ESS et l’accompagnement des projets pilotes » dans trois régions, à savoir l’Oriental, Souss-Massa et Casablanca-Settat. Ce programme a permis de renforcer les capacités de 240 coopératives en matière de leadership, de communication, de commercialisation, d’accès aux marchés ainsi que du renforcement de la digitalisation.

Dans ce contexte, Madame la Ministre n’a pas manqué de rappeler l’importance du secteur de l’ESS en tant que levier de développement et de progrès social au royaume, ainsi que les multiples efforts fournis par le ministère et ses différents partenaires institutionnels et privés pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 : 50.000 nouveaux emplois par an et une contribution de 8 % dans le PIB national au lieu de 2,5 % actuellement.

Afin de pérenniser les acquis de ce premier partenariat et maintenir la dynamique enclenchée, Madame la Ministre a annoncé la signature d’un nouveau protocole de partenariat ayant pour objet l’« Autonomisation des femmes et des jeunes via l’entrepreneuriat en ESS », dans quatre régions pilotes, à savoir : l’Oriental, Souss-Massa, Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le choix de la thématique pour ce nouveau partenariat traduit l’ambition du ministère de mettre l’ESS au service de l’inclusion économique des jeunes et des femmes et de contribuer ainsi aux politiques gouvernementales ciblant la stimulation de l’entrepreneuriat auprès des jeunes et l’augmentation du taux d’activité des femmes à 30 % à l’horizon 2026.

Pour clôturer la journée, Madame la Ministre a rencontré une soixantaine d’exposants bénéficiaires du programme et a visité quelques sites de coopératives, notamment la plateforme de commercialisation, valorisation et conditionnement des produits de terroir à Oujda.