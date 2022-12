Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de TIJARA

L’ensemble des points soumis aux membres ont été validés et adoptés à l’unanimité. Le rapport financier fait état d’une situation positive arguant de la performance des organes internes de la Fédération.

A noter qu’une nouvelle convention a été signée en marge de cette assemblée entre TIJARA et le cabinet Avenir Formation, spécialisé dans les domaines de la Formation. Elle ambitionne l’accroissement des compétences, l’agilité du Capital humain du secteur du commerce et de la distribution.

À propos de TIJARA – Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produitsde Grande Consommation :

Fédération professionnelle, la FNMDPGC*, regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, la minoterie… et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics.

La FNMDPGC agit pleinement pour la structuration, la modernisation et l’essor du secteur de la distribution à travers une variété d’actions et de partenariats stratégiques. Elle représente et dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de génération de valeurs.

*Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation