Télécommunications: nouveau record pour Inwi (VIDEO)

«Le lancement de la 4.5G a été réalisé en partenariat avec Huawei, l’un des plus grands sponsors d’Inwi et de nombreuses autres opérateurs télécoms, s’inscrit dans la stratégie ‘Internet pour tous’ et pour suivre le développement technologique à travers son processus de passage à la 5G», conclut Laaroussi.

Une première au Maroc mais aussi dans le continent africain. Inwi passe à la vitesse supérieure en réalisant une performance sans précédent. L’opérateur a réussi à atteindre la vitesse impressionnante de 1 Gb/s qui correspond aux meilleurs standards mondiaux atteints avec la 4,5G. Un succès qui conforte l’opérateur dans ses choix technologiques et démontre la solidité et le potentiel d’évolution de son réseau très haut débit mobile.