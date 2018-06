Taux de change: le dirham s’apprécie vis-à-vis de l’euro

Durant cette période, les réserves internationales nettes se sont chiffrées à 228,2 milliards de dirhams (MMDH), quasiment inchangées d’une semaine à l’autre, mais en hausse de 5,6% en glissement annuel, indique BAM, précisant qu’au cours de la même période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de change. Concernant ses interventions sur le marché monétaire, la banque centrale fait état de l’injection d’un montant total de 65,3 MMDH, dont 61 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 3 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et 1,3 MMDH via les avances à 24h.

