Taux de change: le dirham s’apprécie vis-à-vis de dollar

Pour ce qui est du volume des échanges réalisés le 16 et le 17 août, il s’est situé à 52,8 millions de dirhams en moyenne quotidienne et a été effectué en quasi-totalité sur le marché central actions.

Le dirham s’est apprécié de 0,3% par rapport au dollar et s’est déprécié de 0,3% vis-à-vis de l’euro, entre le 16 et le 17 août 2018, selon Bank Al-Maghrib.