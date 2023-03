Tarik Haddi: il faut intégrer « le vert » dans la formation et l’éducation (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert. Il est nécessaire d’intégrer la notion de vert dans les cursus de formation en management et autres, afin que cette nouvelle donne soit comprise et intégrée dans le monde économique.

Pour débattre de la thématique, Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner.

Tarik Haddi: «cela nécessite une formation et une éducation adéquates, ainsi que l’accès à des laboratoires de recherche sur les Green tech et les énergies renouvelables dans le cadre de partenariats entre le Maroc et ses partenaires».

De plus, afin de maximiser l’impact des initiatives en matière de développement vert, il est important que l’État et les institutions de financement se concentrent sur les clusters et incubateurs les plus performants, et mettent en place des systèmes d’évaluation pour accompagner les start-ups. Enfin, «les sunset clauses sont essentielles pour que l’État puisse arrêter de soutenir les structures d’accompagnement qui ne réalisent pas leurs objectifs», souligne le dirigeant du Fonds d’investissement Azur partner. Vidéo.