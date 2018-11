Les tarifs du TGV expliqués par le DG de l’ONCF (VIDEO)

Les tarifs de la nouvelle ligne à grande vitesse “Al Boraq” sont “très abordables”, a affirmé, vendredi à Tanger, le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Rabie Khlie.

Selon la grille des tarifs “variables” rendus publics au cours d’une conférence de presse, un ticket 2ème classe pour le trajet Tanger-Casablanca va varier de 149 DH en période hors pointe à 224 DH en période de grande affluence.

Le trajet Tanger-Rabat coûtera entre 115 et 172 DH, tandis que le voyage entre la ville du Détroit et Kénitra sera situé entre 93 et 139 DH.

S’agissant d’un ticket 1ère classe, le trajet Tanger-Casablanca sera inclus entre 243 et 364 DH, tandis que Tanger-Rabat et Tanger-Kénitra coûteront respectivement entre 187 et 281 DH et entre 162 et 244 DH.

Les enfants de moins de 4 ans bénéficieront de la gratuité, tandis que le prix pour la catégorie d’âge entre 4 et 15 ans est fixé à 50 DH pour la 2ème classe et 80 DH pour la première classe.