Taqa Maroc compte passer à la vitesse supérieure en 2023 (VIDEO)

Réduire l’empreinte carbone de 25 % d’ici 2030. Voici l’objectif fixé par TAQA Morocco à travers sa nouvelle stratégie qui vise à faire du premier producteur privé d’électricité du Royaume un opérateur diversifié du secteur des énergies renouvelables, bas carbone et du dessalement de l’eau de mer.

Considéré actuellement comme la locomotive de l’industrie nationale de production d’énergie privée, avec 19 % de la capacité nationale installée pour près de 40 % de la production nationale, TAQA Morocco, société de droit marocain cotée à la Bourse de Casablanca, entend ainsi diversifier ses activités pour contribuer à l’ambitieuse stratégie de transition énergétique du Royaume, à travers le développement de projets à fort impact environnemental et économique.

Quatre axes stratégiques sont définis pour concrétiser cette ambition : la diversification du mix énergétique en produisant une énergie sécurisée et durable ; la participation au développement d’une filière de dessalement d’eau de mer en ligne avec la feuille de route nationale et la réduction significative de l’empreinte carbone de TAQA Morocco pour répondre aux exigences climatiques. Le tout en maintenant le groupe sur la trajectoire d’une croissance durable.

Les grands projets des sept prochaines années

Cette diversification des activités passera par le développement de projets dans le secteur de l’énergie renouvelable, avec l’accélération du déploiement du projet solaire au niveau de Noor PVII, d’une capacité de 96 MW. Dans l’éolien, TAQA Morocco dispose déjà de 100 MW de sites sécurisés au Nord et 600 MW en phase de pré développement dans le Sud du Royaume. 200 MW sont en cours de prospection

Partie intégrante de la nouvelle stratégie, TAQA Morocco, prévoit également de se positionner au niveau de projets de dessalement d’eau et d’accompagner l’ambition du Royaume du Maroc pour le développement de centrales à cycle combiné gaz.

« Nous sommes déterminés à être un acteur de référence dans la stratégie de transition énergétique du Royaume. Notre expertise industrielle au Maroc, notre savoir-faire dans le développement de projets de grande taille, comme les unités 5 et 6 de Jorf Lasfar, réalisées en seulement trois ans au lieu de cinq ans, ainsi que notre appartenance au groupe TAQA, reconnu mondialement pour son expertise dans les énergies renouvelables et le dessalement sont autant d’atouts qui nous permettront d’atteindre nos objectifs et d’être un des acteurs de la décarbonation de notre pays », déclare Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du Directoire de TAQA Morocco.