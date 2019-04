Tanger: Renault Maroc a récompensé ses fournisseurs

Le Groupe Renault Maroc a organisé pour la troisième édition consécutive une Convention Fournisseurs réunissant près de 200 représentants de ses principaux partenaires à l’usine Renault de Tanger, mardi 16 avril.

En alternant tables rondes, interventions et témoignages de fournisseurs, cette rencontre a été riche en échanges autour de deux thématiques majeures : la satisfaction client et la qualité. Cette rencontre a été aussi l’occasion de partager les informations et les enjeux afin de construire les plans d’actions et renforcer l’intégration locale. Ce rendez-vous, devenu incontournable, a pour objectif de rappeler le contexte actuel du Groupe Renault et ses attentes pour accompagner les différents projets des usines Renault.

Cette journée d’échanges a également été marquée par les témoignages de Mohamed Lacham, Président de l’AMICA, et de Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, sur les engagements des équipementiers et les offres de formations disponibles dans les métiers de l’automobile et adaptées aux besoins du secteur.

Dans ce cadre, Tajjeddine Bennis, Directeur Général de SNOP, a illustré cet engagement et a porté son témoignage sur l’impact positif de la formation par l’apprentissage et le bénéfice tiré tant pour son activité que pour l’ensemble de la filière.

Lors de cette convention, Il a été rappelé les objectifs et les avancées des travaux de la récente signature de la Convention de Partenariat entre le Groupe Renault Maroc, le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et de l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA). Cette Convention de partenariat porte sur le renforcement des compétences dans le domaine qualité du secteur automobile.

Pour la première fois, le Groupe Renault Maroc a récompensé ses fournisseurs partenaires en leur remettant des trophées, saluant leur engagement:

La meilleure performance pour FLOQUET MONOPOLE INDUSTRIE, et la meilleure progression pour SAINT GOBAIN SEKURIT MAROC.

Ainsi, avec son panel d’équipementiers, le Groupe Renault Maroc joue pleinement son rôle de locomotive de l’industrie automobile en poursuivant une démarche de qualité qui place le client au cœur de ses engagements.

A.K.A.