Tanger-Med: nouveau record pour le trafic des passagers

11 navires assurent la liaison maritime Tanger Med-Algesiras (sud de l’Espagne), avec 45 traversées quotidiennes d’une capacité dépassant les 39.000 passagers, en plus de quatre voyages hebdomadaires en partance vers Barcelone (Espagne), Sète (France) et Gênes (Italie).

On apprend que la campagne Marhaba se déroule dans des «conditions optimales et maitrisées», grâce à l’implication de tous les acteurs concernés par l’opération, notamment les autorités locales, la DGSN, la gendarmerie et les Douanes, sous la supervision directe de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.