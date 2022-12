Tanger : Le Salon MIM est lancé !

Cette 19ème édition du Salon MIM est placée sous le thème « Dayem », qui veut dire durable en arabe. Un thème qui met l’accent sur la durabilité sociale et environnementale de l’industrie textile au Maroc, enjeux de compétitivité clairs dans le contexte mondial actuel.

Elle est également une plateforme nationale et internationale de promotion de production textile marocaine. La 19ème édition met ainsi en avant des coopératives de la région du Nord dans un espace dédié à la présentation des savoir-faire artisanaux et ancestraux de cette région. En outre, un espace des Créateurs, designed by CMA (Academy de mode Casablanca) est dédié aux jeunes créateurs de mode marocains, dont quatre d’entre eux sont originaires de la région de Tanger.

MIM (Maroc en Mode) a pour vocation d’accompagner la croissance et la transformation du secteur textile et habillement marocain en nouant des partenariats stratégiques. Ainsi, le salon a vu la conclusion d’un protocole de coopération entre l’AMITH et son association homologue du Portugal, ATP. Ce protocole de coopération, signé par messieurs Mário Jorge Machado, Président de l’ATP, et Anass El Ansari, Président de l’AMITH, a pour objectif de favoriser la montée en charge pérenne des acteurs textile – habillement des deux pays pour qu’ils puissent ensemble apporter des solutions pouvant mieux servir, non seulement leurs marchés traditionnels, mais également les marchés potentiels et les nouveaux marchés en croissance.