Tanger-Fès-Oujda: l’ONCF améliore son offre

Trois mois après sa mise en exploitation, l’offre Al-Atlas, qui relie par 34 trains quotidiens les axes Casablanca-Fès, Casablanca-Marrakech et Fès-Marrakech, a enregistré un “succès commercial remarquable” avec plus de 2,5 millions de passagers, indique samedi l’Office national des chemins de fer (ONCF).

“Avec un taux de régularité de +90%, un confort à bord amélioré, la garantie de places assises à l’ensemble des voyageurs aussi bien en 1ère qu’en 2ème classes et des tarifs attractifs, les trains Al-Atlas offrent notamment aux voyageurs la possibilité de rejoindre le centre-ville de Marrakech depuis celui de Casablanca, en seulement 2h35”, se félicite l’ONCF dans un communiqué.

Fort de ce succès et en vue de rehausser le niveau de qualité de service sur les autres axes de ses lignes conventionnelles, l’ONCF va étendre l’offre Al-Atlas à la ligne Tanger-Fès-Oujda dès lundi prochain, faisant savoir qu’avec plus de trains et des horaires mieux adaptés aux besoins des voyageurs, cette nouvelle offre sera assurée par des liaisons directes sans correspondance, pour des voyages simples et fluides reliant Tanger à Fès et à Oujda.

Ainsi, les voyageurs de cet axe bénéficieront non seulement d’un confort amélioré à bord, grâce à la garantie de places assises numérotées en 2ème comme en 1ère classes, mais aussi des tarifs avantageux offrant une réduction systématique de 10% pour tout achat de billet au plus tard la veille du voyage, ajoute le communiqué.

Pour plus d’information, l’ONCF invite sa clientèle à se renseigner auprès de son personnel en gares ou à travers les canaux officiels assurant une assistance 24h/7j, à savoir le centre de relation clients 225, les sites web “www.oncf.ma” et “www.oncf-voyages.ma”, les réseaux sociaux ou l’application mobile “ONCF Trafic” informant les clients en temps réel sur la situation du trafic.

S.L. (avec MAP)