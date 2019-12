Tanger et Casablanca: Oncorad Groupe étend son réseau à travers l’acquisition de deux cliniques

Le groupe Oncorad, leader des centres privés d’oncologie et de radiologie de haute technologie au Maroc, élargit son empreinte géographique afin de permettre l’accès des patients aux meilleurs procédés thérapeutiques et aux technologies médicales les plus innovants. La première phase du plan de développement annoncée lors de l’ouverture de son capital à CDG Capital Private Equity, est l’acquisition de deux cliniques au Maroc.

Pr. Redouane Samlali et Dr. Omar Hajji, fondateurs d’Oncorad, ont déclaré :

« Aujourd’hui la Clinique le Littoral à Casablanca est le plus grand centre privé pour le traitement du cancer au Maroc. Elle est dotée d’équipements de haute technologie permettant d’offrir les meilleurs soins pour les patients. Notre stratégie consiste à créer une série de centres de référence au Maroc, sur le modèle de la Clinique le Littoral, afin d’offrir les meilleurs soins possibles pour la population. Le Centre d’Oncologie Majorelle, ouvert en 2016, est aujourd’hui le leader dans l’oncologie dans la région de Marrakech.

Nous annonçons aujourd’hui l’acquisition du Centre d’Oncologie de Tanger pour le transformer en centre d’excellence dans nos domaines de spécialité dans le nord du royaume. Immédiatement après l’acquisition, nous avons investi près de 30 MDH pour l’acquisition d’un nouvel accélérateur du type Halcyon. Cet accélérateur, actuellement disponible seulement à Rabat et à Casablanca, permettra aux patients de cette région de plus de 4 millions d’habitants d’avoir accès aux dernières avancées médicales dans les traitements de radiothérapie. Cet équipement apporte plus de précision dans l’intervention et réduit considérablement le temps de traitement pour le patient. Dans le cadre de notre partenariat, nous allons faire bénéficier les médecins de la région de formations et de partage de savoir-faire avec nos équipes médicales dans les autres centres du groupe.

Par le biais de ce partenariat médical et technologique, nous allons introduire de nouvelles techniques de soin telles que la greffe de la moelle et la médecine nucléaire par méthodes de scintigraphie et de TEP Scan, mais également de nouvelles techniques chirurgicales telles que le ganglion sentinelle et la chimiothérapie intrapéritonéale, aujourd’hui indisponibles dans le nord de notre pays ».

Parallèlement, Oncorad a fait l’acquisition de la Clinique Yasmine à Casablanca qui lui permettra à la fois d’augmenter ses capacités en oncologie dans la région Casablanca mais également d’introduire de nouvelles spécialités médicales dans l’offre du groupe. Le groupe compte la faire bénéficier d’un programme d’investissement important visant à y améliorer la qualité des soins.

Pr. Samlali et Dr. Hajji ont ajouté : « la Clinique le Littoral ayant atteint sa pleine capacité, nous avons fait l’acquisition la Clinique Yasmine, située à 500 mètres, pour pouvoir augmenter notre capacité d’accueil des patients. Nous comptons y développer de nouvelles activités telles que la robot-chirurgie et la chirurgie hyper spécialisée, ce qui sera une première au Maroc ».

Brahim Guessous de CDG Capital Private Equity a ajouté : « Ces acquisitions permettent à Oncorad Groupe d’élargir son réseau et d’atteindre une taille critique permettant de nouveaux investissements dans des technologies innovantes. Oncorad et ses fondateurs continuent de mettre l’accent sur l’investissement dans les dernières technologies, l’élargissement de l’offre médicale et la normalisation des processus de soins afin de permettre l’accès des patients à des soins de même qualité dans toutes les régions du pays. Un nouveau centre d’oncologie à Agadir est en cours de finalisation et sera inauguré en 2020».

Oncorad a été accompagné dans cette opération par les avocats Maitre Ahlam Lamrabet de LLSCA et Maitre Rachid Hilmi de Hilmi Law Firm.