Tanger/Casablanca. Denis Le Vot: pourquoi le Maroc est important pour Dacia (VIDEO)

Le Maroc est central dans le dispositif commercial et industriel de Dacia. La marque occupe la première place des ventes automobiles sur le marché national. Denis Le Vot, Directeur Général de Dacia et Lada, décrypte l’évolution industrielle de la marque dans le Royaume et affiche sa satisfaction quant aux avancées réalisées.

Notons que selon les derniers chiffres de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), la marque Dacia occupe toujours la première marche du podium des VP, avec une part de marché de 28,31%, soit 35.730 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+2,6%), suivie de Renault qui a écoulé 16.637 nouvelles unités (part de marché de 13,18%).

Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault et Dacia ont enregistré, respectivement, 2.540 et 1.824 nouvelles immatriculations.