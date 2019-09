Tanger Automotive City: le projet approuvé par le gouvernement

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, le projet de décret 2.19.744 modifiant le décret 2.10.337 relatif à la mise en place de la zone franche “Tanger Automotive City”.

Présenté par le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, le projet de décret prévoit d’étendre la superficie de la zone franche à 517 ha 55a 33ca afin de répondre à la forte demande en foncier industriel au niveau de la zone franche d’exportation et de satisfaire les demandes des investisseurs marocains et étrangers, a indiqué Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, lors d’un point de presse au terme de la réunion du Conseil.

L’extension de cette zone franche a été décidée après examen et validation par les membres de la Commission nationale des zones franches d’exportation, lors de leur réunion du 24 mai 2019, a-t-il rappelé.

Créée en vertu du décret 2.10.337 du 20 avril 2011, “Tanger Automotive City” est située à la commune de Jouamâa à environ 22 km du port Tanger Med et à 25 km de la ville de Tanger, sur une superficie de 178 ha.