Tanger: Attijariwafa bank se mobilise pour les MRE

Plus de 350 cadres du groupe Attijariwafa bank, venus d’Europe et de toutes les villes du Royaume, se sont donnés rendez-vous, samedi 29 juin à Tanger, en présence du président directeur général du Groupe, Mohamed El Kettani, pour donner le coup d’envoi de la campagne d’accueil des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE).

Cette rencontre qui a eu lieu à Tanger, illustre la forte mobilisation de toutes les forces vives de la Banque qui placent le client MRE au cœur de ses préoccupations et traduit l’engagement d’Attijariwafa bank et ses collaborateurs pour offrir le meilleur des services à l’ensemble de ses clients nationaux et internationaux.

Le choix de la ville de Tanger n’est pas anodin, il s’agit d’un symbole à travers lequel, Attijariwafa bank a voulu rendre hommage à la porte d’entrée du Royaume et de tout le continent Africain.

Lors de cet événement, les cadres d’Attijariwafa bank ont présenté le dispositif d’accueil, qui sera déployé durant les mois de juillet et août, dans le but de faciliter les démarches aux MRE et leur assurer un accueil agréable et à la hauteur de leurs besoins et attentes.

Ce dispositif d’envergure, qui favorise la proximité avec les Marocains Résidant à l’Étranger est mis en place dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires, les aires de repos, les centres commerciaux ainsi qu’au sein du réseau du Groupe. Ainsi, la tenue de cet événement témoigne d’un message fort d’une banque proche de ses clients.