Tamwilcom lance sa plateforme digitale « Fin-Créa »

TAMWILCOM donne le coup d’envoi, le jeudi 19 mai à Casablanca, de son Roadshow national en faveur des acteurs du financement et de l’accompagnement des porteurs de projets.

Placé sous le thème : « Financement de l’entreprise marocaine : nouvelles perspectives pour une relance économique », le Roadshow s’apprête à sillonner l’ensemble des régions du Maroc pour aller à la rencontre des partenaires dans huit (08) villes du Royaume : Casablanca, Agadir, Marrakech, Laâyoune, Tanger, Fès, Oujda et Rabat.

Ces rendez-vous, qui se poursuivront jusqu’au 07 juillet prochain, ambitionnent d’apporter aux acteurs partenaires tout l’éclairage nécessaire sur l’offre-produits de TAMWILCOM. Ils seront également l’occasion d’échanger sur les spécificités de chaque région et sur les besoins des entreprises en matière de financement.

Par ailleurs, l’escale de Casablanca marque le début du déploiement à l’échelle nationale de la plateforme digitale « Fin-Créa » de mise en relation des entrepreneurs et porteurs de projets avec les banques partenaires, après une phase pilote conduite depuis le 31 janvier dernier au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Chaque escale sera ensuite l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs locaux publics et privés (CRI, CGEM, ANAPEC, OFPPT, Chambres et fédérations sectorielles, tissu associatif…), afin de leur présenter en détail les atouts et les opportunités de cette nouvelle plateforme.

Rappelons que « Fin-Créa », accessible sur le lien www.fincrea.ma, est un guichet 100% digital et gratuit destiné exclusivement aux TPE de moins d’un an, primo-accédant au financement bancaire et sollicitant un crédit d’investissement pouvant aller jusqu’à 2 millions de Dirhams.

L’ambition de cette nouvelle plateforme est de contribuer à renforcer les chances des TPE en phase de création pour obtenir le financement bancaire nécessaire au démarrage de leurs activités.

Une ambition qui s’inscrit en droite ligne des orientations en faveur de l’accélération de la réalisation des objectifs du Programme INTELAKA ainsi que ceux de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière.