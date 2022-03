Tamwilcom et le Fonds de Garantie Partielle des Crédits de Djibouti renforcent leur coopération

Aouad Ahmed A. Mouti, Directeur Général du Fonds de Garantie Partielle des Crédits de Djibouti (FGPCD), et Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de Tamwilcom, ont procédé mardi à Rabat à la signature d’un Protocole d’Accord marquant la volonté commune des deux institutions à renforcer leur partenariat bilatéral.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la République de Djibouti au Maroc, Monsieur Mohamed Douhour Herfi, qui était accompagné d’une délégation de haut niveau.

Ce Protocole d’Accord entend permettre aux deux institutions de partager les bonnes pratiques en matière de facilitation d’accès au financement et de renforcer ainsi les dispositifs de soutien aux très petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).

Il est notamment question pour Tamwilcom d’accompagner le FGPCD pour la mise en place de nouveaux produits de garantie ainsi que pour la promotion de son offre auprès des institutions financières djiboutiennes. Il est également question de partager les expériences en matière de bonne gouvernance et de gestion des risques.

Lors de son allocution à cette occasion, Monsieur Zanati Serghini n’a pas manqué d’exprimer sa grande satisfaction de voir ce partenariat prendre forme. Il a en effet déclaré : « la signature de ce protocole d’accord à Rabat démontre l’importance que le Maroc accorde aux questions de l’accès au financement pour les TPME en particulier et au développement de l’entrepreneuriat africain de manière plus globale. Une signature qui vient ainsi couronner les nombreux efforts déjà déployés par Tamwilcom dans le cadre des opérations de partenariat avec les systèmes de garantie africains ».

Pour sa part, Monsieur Aouad Ahmed A. Mouti s’est félicité, lors de son intervention, de la concrétisation de ce partenariat : « Ce Protocole d’Accord est le fruit de deux années d’échanges et de travail continus. Notre jeune Institution peut ainsi s’appuyer sur l’expérience de Tamwilcom, riche de plus de 70 ans, et accéder à toute l’assistance technique indispensable à la mise en place de son dispositif de garantie ».