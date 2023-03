Table ronde sur l’Enseignement: peut-on mesurer les talents ? (VIDEO)

TABLE RONDE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Le talent ne se forme pas, il est inné. C’est du moins l’avis de Hugues Levecq, directeur général d’Essec Afrique Campus Africain de l’Essec à Rabat. «On fait émerger un talent. Notre rôle de formateur et d’éducateur est de proposer un environnement, des expériences, des façons de réfléchir, et des outils pour que les jeunes que l’on accompagne se découvrent et puissent identifier là où ils sont bons et là où ils sont mauvais», relève-t-il. Et d’ajouter qu’«on doit faire en sorte que ce talent puisse d’abord être identifié, émerger, et puis être valorisé, et ce, en donnant un certain nombre d’outils».

Les invités: Hugues Levecq, Directeur Général d’Essec Afrique Campus Africain de l’Essec à Rabat, Hassan Sayarh, Directeur Général de HEM, Abderrahmane Farhat, Directeur Général de l’ESITH et Mohammed Zaoudi, Directeur de l’IGA Maârif.

Une question a été difficile pour nos invités: « une fois formés, comment détecter l’efficacité des talents au service de la communauté ? »

« On veut toujours mesurer les talents, mais on ne peut pas mesurer à court terme, il faut mesurer tout au long de la vie… », répond Hugues Levecq. Les détails en vidéo.