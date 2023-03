Suivez le live sur le financement de l’innovation au Maroc

Dans le cadre de son cycle de conférences ECO DECODAGES, le quotidien Les Inspirations ECO se penche sur une thématique on ne peut plus d’actualité: Quelles perspectives pour le financement de l’innovation au Maroc?

Organisée en partenariat avec Tamwilcom, cette conférence prévue mardi 21 mars à Casablanca, sera marquée par la participation de Hicham Zanati Serghini, Directeur général de Tamwilcom, Dounia Boumehdi, Présidente de la Commission amorçage au sein de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), Ghita Hannane, Responsable Maroc de la Société financière internationale (IFC, groupe Banque mondiale), Youssef Alaoui, membre du Réseau Entreprendre et président de la section Casablanca ainsi que Ali Sami, PDG de la startup Blink Pharma.

Au fil du débat, plusieurs questions seront discutées. Il s’agira, ainsi, de dresser un état des lieux de l’écosystème de l’innovation au Maroc, de faire la lumière sur les structures d’accompagnement des porteurs de projets innovants et de faire le point sur les forces et faiblesses du tissu des startups marocaines. L’objectif est de discuter du potentiel de ce secteur très porteur afin de dresser des recommandations relatives au renforcement de sa compétitivité et à l’amélioration de son rayonnement à l’international.

