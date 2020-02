Stokvis : 70 ans d’expertise au service de sa clientèle

L’activité de distribution de matériels BTP, Mines & Carrières, opérée par la société Stokvis Engins, filiale du Groupe Stokvis Nord Afrique, fêtera vendredi 14 Février à Casablanca, l’inauguration de son showroom, sis à Zenata.

En organisant ce grand événement, Stokvis Engins entend renforcer sa position d’importateur exclusif de matériels techniques de marques internationales premiums telles que KOMATSU, DYNAPAC, et MERLO.

Reconnu comme faisant partie des Leaders dans le monde et sur le marché Marocain, KOMATSU a participé activement aux succès des grands chantiers structurants qu’a connu le Royaume du Maroc au cours de ces dernières années :

Autoroutes : Marrakech-Agadir. Fes-Oujda. Settat. Berrechid. Beni Mellal

Ports : Tanger Med 1. Tanger Med 2. Nador West Med

Rocade méditeranéenne

Chemins de fer – TGV

Barrages …..

Malgré le ralentissement du secteur du BTP, Stokvis Engins soutenu par son partenaire KOMATSU, affiche de nouvelles ambitions pour les années à venir, en mettant au cœur de sa vision :

Un engagement permanent de qualité au service de ses clients en leur assurant :

Proximité

Réactivité

Efficience

Performance

Assistance 24h/24

Une des premières actions entamées en cette nouvelle année 2020, c’est l’opération « Diagnostique gratuit » pour tout le parc existant. Ainsi, ce sont déjà plus de 150 machines qui ont bénéficié de cette opération, et Stokvis Engins ne compte pas s’arrêter là pour renforcer et asseoir encore plus la marque KOMATSU au Maroc.