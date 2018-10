Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux seront bientôt à Rabat

Place des Zaers annonce la venue exceptionnelle de Stéphane Plaza, animateur phare de la chaîne française M6 et expert en immobilier, accompagné de son architecte Emmanuelle Rivassoux.

Place des Zaers a choisi de faire appel à ce duo de professionnels reconnus dans le cadre d’une opération inédite : aménager des appartements du projet rez-de-jardin en mettant en avant la pièce maîtresse: la terrasse. Le public pourra découvrir en exclusivité le réaménagement, les 27 et 28 octobre, en présence des deux stars du petit écran.

Pendant deux jours, Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux auront à coeur de présenter leur travail à l’occasion de visites exclusives et pleines de promesses.

Pour participer à cette opération exclusive, rien de plus simple : il suffit de suivre Place des Zaers sur sa page Facebook officielle ou sur Instagram.

Place des Zaers est un projet conçu et développé par Akwa Immo Développement. Ce concept novateur tire sa richesse d’une alchimie réussie entre un environnement naturel exceptionnel et une architecture minimaliste et épurée.

Bordé de vergers et de jardins composés d’une orangeraie, de cyprès centenaires et aussi d’installations sportives, Place des Zaers est un lieu authentique qui invite au calme et à la sérénité. Un art de vivre unique et un véritable havre de paix pour tous ses résidents !