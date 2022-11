Stellantis: hausse du chiffre d’affaires net au 3e trimestre 2022

Segments (toutes les parts de marché et références de classement indiquées concernent le 3e trimestre 2022) : Amérique du Nord : Part de marché de 10,8%, en baisse de 20 points de base par rapport au 3ème trimestre 2021, avec une part de marché aux États-Unis en baisse de 70 points de base à 11,1%. Europe élargie : Part de marché dans l’UE30 à 19,2%, en baisse de 90 points de base par rapport au 3ème trimestre 2021. Amérique du Sud : Leader du marché avec une part de marché de 22,6%, en baisse de 150 points de base par rapport au 3ème trimestre 2021. Leader du marché des véhicules commerciaux en Amérique du Sud et dans l’UE30, avec respectivement 30,8% et 29,2% de part de marché.

Maserati : Lancé en juin 2022, le tout nouveau Grecale continue d’attirer un public inédit. En 2023, deux icônes de la marque feront leur grand retour : le nouveau GranTurismo équipé d’un moteur Nettuno, et le GranTurismo Folgore, le tout premier BEV de l’histoire de la marque. Suivront ensuite le nouveau Grecale Folgore, attendu en milieu d’année 2023, et le nouveau GranCabrio, disponible avec moteur à combustion interne et version Folgore.

Événement à venir : 5 janvier : Événement « Ram Revolution electrification and technology » au CES 2023 de Las Vegas

Un webcast et une conférence téléphonique en direct sont programmés le 3 novembre 2022 à 13h00 CET / 8h00 EDT pour présenter les volumes de vente et le chiffre d’affaires de Stellantis au troisième trimestre 2022. Le webcast et le replay seront accessibles dans la section ‘Finance’ du site Internet de Stellantis www.stellantis.com. Les documents de présentation correspondants seront publiés dans la section ‘Finance’ du site Internet Stellantis vers 8h00 CET / 3h00 EDT, toujours le 3 novembre 2022.