Startup: « nous avons eu beaucoup de chance », explique Ali Sami (VIDEO)

TABLE RONDE. On assiste actuellement à une véritable dynamique en ce qui concerne l’accompagnement des startups innovantes, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour le développement économique du royaume. Dans ce sens, Les Inspirations Éco, en partenariat avec Tamwilcom, a tenu un évènement le 21 mars à Casablanca, afin d’effectuer un décodage de la situation au Maroc, histoire d’identifier les ambitions à atteindre et les challenges à relever.

Les intervenants: Hicham Zanati Serghini, DG de Tamwilcom ; Youssef El Alaoui, membre du conseil d’administration de Réseau Entreprendre Maroc ; Ghita Hannane, responsable Maroc de la Société Financière Internationale ; Dounia Boumehdi, présidente de la Commission amorçage de l’AMIC et Ali Sami, dirigeant de la Startup Blink Pharma.

Les défis restent nombreux, notamment en matière de financement et d’accompagnement, ce qui peut entraver leur croissance et leur réussite. Malgré cela, de nombreux entrepreneurs, qui se veulent optimistes, comme Ali Sami, dirigeant de la startup Blink Pharma, continuent de croire en l’avenir des startups au Maroc et en leur capacité à réussir avec le bon encadrement et les bonnes opportunités. Ali Sami explique qu’il a eu beaucoup de chance pour réussir. Vidéo.