Soutenue par inwi, « Maroc Web Awards » signe une édition exceptionnelle 100% digitale

La 13ème édition des « Maroc Web Awards », qui connecte et prime chaque année les meilleurs créateurs digitaux marocains, s’est tenue ce samedi 11 juillet. Une cérémonie, en live, 100% digitale, qui a été suivi par plus de 200.000 personnes.

C’est en apothéose que la 13ème édition des Maroc web Awards (MWA) a pris fin. Soutenue par inwi, l’une des plus grandes compétitions web en Afrique du Nord et au Moyen Orient est désormais devenue le rendez-vous incontournable pour connecter et primer les créateurs digitaux de l’année.

Plusieurs nouveautés ont marqué cette 13ème édition des MWA dont la cérémonie de clôture a eu lieu le samedi 11 juillet. Cette rencontre annuelle est le fruit de plusieurs séances de travail organisées par le club MWA et auxquelles ont pris part plusieurs acteurs de premier plan du web marocain (jeunes entrepreneurs, journalistes, lauréats des précédentes éditions, etc…).

Cette année encore, et malgré la crise sanitaire, l’engouement des internautes marocains pour la compétition a été intact. Partenaire officiel de la manifestation depuis cinq ans, inwi réaffirme en permanence son engagement aux côtés de la communauté web marocaine afin de pérenniser cet événement, lui permettre d’évoluer et d’accompagner la dynamique de la création digitale 100% marocaine.

« Chez inwi, nous soutenons l’innovation et l’expression sous toutes ses formes. C’est pourquoi nous accompagnons, depuis 5 années déjà, les Maroc Web Awards, l’événement dédié aux créateurs de contenus digitaux. C’est ainsi que nous soutenons l’évolution du web marocain, en encourageant les créateurs de contenus à innover, promouvoir l’économie numérique et la culture tech », a déclaré Brahim Amdouy, Manager contenus chez inwi.

inwi place l’innovation, ancrée dans son ADN, au cœur de toutes ses actions vis-à-vis de son écosystème. Ainsi, étant donné le contexte sanitaire particulier, la 13ème édition de la cérémonie de remise des trophées s’est déroulée selon un format unique 100 % digital, sans la présence physique du public.

Plus de 105 finalistes ont participé à cette édition, dans 5 catégories différentes qui couvrent les thématiques les plus en vogue dans le domaine du digital : blogueur, créatif, vlogueur, Instagram, chaîne YouTube, page Facebook, application, musique, voyage, cuisine, science et éducation, humour, gaming, mode et beauté, technologie, sport et bien être, article en ligne, photographie, vidéo et site d’actualité. Quatre participants ont pu prétendre au podium.

A l’image d’un talkshow, un live a été organisé dans une ambiance décontractée, pour présenter les gagnants des différentes catégories. Il a été animé par Yassine Jarram, animateur et créateur de contenu et ancien lauréat des MWA.

Le grand public a pu suivre, en temps réel, les résultats du concours grâce à une diffusion sur les réseaux sociaux inwi et les plateformes web de 2M et de « Maroc Web Awards ». La large diffusion de cet événement témoigne de son envergure en tant que rendez-vous incontournable exclusivement dédié à la création du contenu digital. Elle permet une plus grande ouverture vers un public plus large et plus éclectique, ainsi qu’une meilleure valorisation des MWA.

Pour rappel, les lauréats qui avaient pris part aux éditions précédentes ont réussi, grâce aux MWA et au soutien de inwi, à se frayer un chemin vers le succès en tant que créateurs de contenu digital ou entrepreneurs du monde du digital.