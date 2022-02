Souss Massa: Horizon Press Group démarre ses débats régionaux

La première étape choisie est la Région de Souss Massa, en raison de sa nouvelle centralité géographique qui bénéficie de deux initiatives royales, en l’occurrence le Programme de Développement Urbain (PDU) d’Agadir et la déclinaison régionale du Plan d’accélération industriel (PAI). Zoom sur le programme.

Le Groupe Horizon Press apporte sa contribution à la promotion du Nouveau modèle de développement. C’est à ce titre qu’il entame, à partir du 9 février, une caravane régionale qui démarre par Souss-Massa. Pourquoi cette région ? Parce qu’en vertu du discours royal du 6 novembre 2019, la Région en général, et Agadir en particulier, ont été replacées dans le cadre d’une nouvelle centralité géographique qui bénéficie de deux initiatives royales, en l’occurrence le Programme de Développement Urbain (PDU) d’Agadir et la déclinaison régionale du Plan d’accélération industriel (PAI).

En compagnie de panélistes triés sur le volet, en l’occurrence Karim Achengli, Président du Conseil Régional Souss-Massa, Marouane Abdelati, Directeur Général du CRI de la Région du Souss-Massa, Mustapha Bouderka, Premier Vice-président du Conseil Communal d’Agadir et Said Dor, Porte-parole du Collectif Régional pour le développement économique et social et Président de la CCIS du Souss-Massa, plusieurs axes seront abordés lors de la rencontre, à savoir : la déclinaison régionale du NMD, les attentes des acteurs régionaux dans le cadre de ce chantier national et les perspectives de développement territorial.

A signaler que la modération de la rencontre sera assurée par Meriem Allam, Directrice de publication « Les Inspirations Eco ». Cette étape est la première d’une longue série de rencontres qui va sillonner les 11 autres régions du Royaume où la déclinaison des orientations du Nouveau modèle de développement occupe tout autant qu’à Souss Massa une place de premier plan.

Aziz Diouf