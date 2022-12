Sothema prend une participation dans le capital de Ziwig

« Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat qui confirme notre engagement historique en faveur de l’innovation et de la R&D et qui s’est matérialisé par des projets réussis comme la production locale de tests anti-covid 19 et le lancement d’une unité de production de dispositifs médicaux », se félicite Lamia Tazi, PDG de Sothema.

« Avec Ziwig, nous sommes d’autant plus fiers puisque le fondateur et président de cette entreprise à fort potentiel de développement, à savoir Mr. Yahya El Mir, est d’origine marocaine et qu’elle a introduit un dispositif révolutionnaire appelé Ziwig Endotest, apportant un espoir à des millions de femmes qui souffrent de douleurs pelviennes. Le pipeline de nouveaux produits développés par Ziwig comprend également des dispositifs novateurs dans le diagnostic d’un large éventail de pathologies lourdes, notamment les cancers féminins, ce qui correspond à notre engagement dans la lutte contre ces pathologies en étant le premier laboratoire en Afrique à produire localement des biosimilaires anticancéreux, innovants et accessibles financièrement », ajoute-t-elle.

De son côté, Yahya El Mir, a exprimé sa joie qu’un « tel rapprochement puisse avoir lieu entre des entreprises qui font de l’innovation un levier important ».

Ziwig Endotest, première d’une longue liste d’innovations basées sur les ARN et l’intelligence artificielle Ziwig fait partie de ces pousses prometteuses ayant su exploiter le potentiel de la technologie des ARN afin de développer des solutions innovantes aux problèmes de santé les plus complexes.

Cette technologie a eu le vent en poupe durant la crise du Covid-19 en rendant possible une riposte thérapeutique aussi sophistiquée que rapide à travers les vaccins. Aujourd’hui, cette technologie est largement employée dans une panoplie de traitements expérimentaux, préventifs et curatifs, tels que les vaccins anti-cancéreux. Elle sert également au développement de dispositifs médicaux de dernière génération comme Ziwig Endotest marchés européens, ce dispositif permet d’obtenir en quelques jours un diagnostic fiable.