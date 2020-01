Sothema: Lamia Tazi succède à son père

Lamia Tazi a été nommée Président Directeur Général de Sothema par le Conseil d’administration du laboratoire pharmaceutique réuni, récemment à Casablanca.

Lamia Tazi conservera également sa fonction de directeur général et de pharmacien responsable, indique un communiqué de Sothema, notant qu’elle sera investie des pouvoirs les plus étendus que lui confère sa nouvelle fonction conformément à la loi.

Docteur en Pharmacie de l’université de Liège, Lamia Tazi a rejoint Sothema en 1998, d’abord en tant que pharmacienne, puis en tant que directeur général et pharmacien responsable.

Elle est vice présidente de l’Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique (AMIP) et membre du bureau exécutif de l’Association Marocaine des Exportateurs (Asmex). Grâce à son engagement en faveur du développement de l’enseignement et de la recherche scientifique, Tazi a été élue en 2019 pour siéger au Conseil d’Administration de l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ).

Et de rappeler que le CA de Sothema a d’abord pris acte de la démission de Omar Tazi de son poste de Président Directeur Général de Sothema, ajoute la même source. Les membres du conseil ont décidé ainsi la création d’un comité stratégique qui sera présidé par Tazi et dont la mission est la définition et le suivi des orientations stratégiques de Sothema et de ses filiales ainsi que le suivi de l’exécution des projets stratégiques.

Il a été décidé aussi la création d’un comité d’audit qui aura comme mission le suivi et l’élaboration de l’information financière destinée aux actionnaires, au public et à l’AMMC, le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques ainsi que le suivi du contrôle légal des comptes sociaux de la société.

En outre, le Conseil a décidé la cooptation d’un administrateur indépendant en la personne de Amine Benhalima, ingénieur polytechnicien, dirigeant et administrateur de sociétés et banquier.

M.D. (avec MAP)