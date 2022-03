SOMACA remporte le Prix Arabe de la Qualité

La SOMACA a remporté le Prix Arabe de la Qualité en reconnaissance de ses performances en matière de qualité industrielle. Décerné par l’Organisation arabe du développement industriel, de la standardisation et des mines (AIDSMO), ce prix est une nouvelle consécration pour le « Made in Morocco » et la culture qualité implémentée par le Groupe dans sa démarche industrielle marocaine. Ce prix est aussi une belle reconnaissance du travail de longue haleine des équipes de la SOMACA et de Renault Group Maroc.

La remise du prix s’est déroulée dans la capitale Saoudienne, lors de la 57ème rencontre du Haut comité pour la standardisation en présence du Ministre du Commerce du Royaume d’Arabie Saoudite, Dr. Majid Bin Abdullah Al-Kassabi, des représentants de l’organisation (AIDSMO) et du Directeur de la Qualité de Renault Group Maroc, Abdelaziz Mouhajir.

Cette consécration vient s’ajouter au Prix National de la Qualité, décerné à la SOMACA par le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique en 2019.

Usine pionnière de l’industrie automobile au Maroc, la SOMACA (Société Marocaine de Constructions Automobiles) a fait de la qualité la pierre angulaire de sa performance pour garantir des produits au meilleur niveau des standards internationaux. Aujourd’hui, la SOMACA produit les modèles Dacia Logan et Dacia Sandero et exporte les deux tiers de sa production, contribuant ainsi au rayonnement de l’industrie automobile marocaine et du « made in Morocco » à l’échelle régionale et internationale.