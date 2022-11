Somaca: la barre du millionième véhicule franchie (VIDEO)

L’usine de Renault Group à Casablanca a célébré, mercredi 16 novembre, la sortie de son 1.000.000e véhicule. Un événement majeur qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement du constructeur.

Une Dacia Logan qui n’a rien de banale. Fièrement exposé à l’entrée de l’Usine Somaca de Casablanca, ce véhicule n’est pas comme les autres, puisque c’est le 1.000.000e véhicule produit depuis 2005 par l’usine Somaca de Renault Group au Maroc. Un grand événement célébré en grande pompe par l’industriel, mercredi 16 novembre, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Mohamed Bachiri, directeur général et coordinateur industriel de Renault Group Maroc, ainsi que de Christophe Dridi, directeur industriel Dacia, pour ne citer que ceux-là. Un cap important qui couronne plusieurs années de sacrifices et de dur labeur. Il faut dire que depuis l’arrivée de Renault Group à Somaca, l’usine pionnière de l’industrie automobile au Maroc est entrée dans une nouvelle ère de transformation.

«D’une capacité de production de 500.000 véhicules en 57 ans (1959 à 2016), Somaca a réalisé ce même volume en 6 ans uniquement (2016-2022). C’est ça la Somaca d’aujourd’hui», s’est félicité le membre du gouvernement.

vAujourd’hui, d’une capacité annuelle de production de 100.000 véhicules, l’usine Renault Group de Casablanca est robotisée à 20%. Dotée d’une plateforme logistique de 5.000 m2, et de départements peinture et montage entièrement modernisés, l’usine poursuit son amélioration continue avec le déploiement de l’industrie 4.0.

Pour accompagner cette dynamique, Somaca a entrepris plusieurs programmes de formation auprès de ses collaborateurs afin de les mettre au diapason de cette transformation hautement technologique, se réjouit le management du group. L’usine historique de construction automobile Renault Group poursuit la promotion du «Made in Morocco» avec la production de modèles phares de la gamme Dacia : Logan, Sandero Streetway et Sandero Stepway, qui caracolent en tête du classement des meilleures ventes dans le Royaume. En plus de répondre à la demande locale, l’usine exporte près de 70% de son volume de production global qui s’est élevé à plus de 73.000 véhicules en 2021. La France, l’Espagne et l’Italie arrivent en tête des pays importateurs des modèles produits à la Somaca. En franchissant ce nouveau cap, l’usine inaugure une nouvelle ère de sa stratégie de développement, notamment avec la marque Dacia qui ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’adoption d’une nouvelle identité de marque.

«Nouveau logo sur l’ensemble de sa gamme, nouvelles concessions, nouveau design, nouvelles couleurs… Dacia réaffirme ainsi ses valeurs : une marque essentielle et cool, robuste et outdoor, eco-smart (économique et écologique)», affirme le groupe, notant qu’au-delà des changements de design, cette nouvelle identité est également porteuse d’engagements pour l’avenir, tout en capitalisant sur les valeurs fortes qui font le succès de Dacia. Il y a quelques semaines lors d’un évènement mondial, Dacia a présenté pour la première fois l’intégralité de sa gamme avec le nouvel emblème, le Dacia Link.

Il s’agit d’un D et d’un C épurés et reliés tels les maillons d’une chaîne, symboles de robustesse et de simplicité. Une première dans l’industrie automobile, car cette nouvelle identité visuelle est déployée simultanément sur l’ensemble de la gamme Dacia et dans tous les sites de production de la marque dans le monde. Les premiers véhicules dotés de la nouvelle identité visuelle arriveront dans le réseau Dacia au Maroc dès décembre 2022, notamment Dacia Logan, Sandero Streetway et Sandero Stepway fabriqués à la Somaca, annonce le groupe. Ce nouveau virage ne serait pas allogène des bouleversements du secteur de l’automobile dans le monde marqués par les retards de production causés par une pénurie sans précédent de semi-conducteurs, au moment où l’abandon du moteur thermique fait encore rage en Europe.

Khadim Mbaye / Les Inspirations ÉCO