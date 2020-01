Soldes d’hiver: Aksal lance une offre exceptionnelle

10 clients auront l’opportunité de gagner 1 an de shopping d’une valeur de 30.000 DH pour tout achat du 4 au 13 janvier.

Stock très limité sur les best sellers ! Profitez en ce week-end pour faire le plein du shopping sur tous les univers : Mode, Beauté, Maison et Déco, etc..

Offre valable et cumulable dans les enseignes d’Aksal partout au Maroc (Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger).

Liste des marques : Yan&One, Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Uterque, Maisons du monde, Gap, Banana Republic, Fnac, Amazzin, Armani Exchange, La Martina, Polo Ralph Lauren, M.A.C Cosmetics).

Offre valable jusqu’au 13 janvier !