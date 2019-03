Soldes: découvrez l’univers du SOUK chez IKEA Maroc

Du nouveau chez IKEA Maroc. “Plongez dans l’univers du SOUK chez IKEA du 27 février au 9 avril 2019 ! Rendez-vous dans le magasin IKEA Zenata pour profiter de plus de 2000 produits soldés et vivre une expérience 100% SOUK”, indique IKEA dans un communiqué.

Découvrez la brochure avec les offres ici: https://bit.ly/2UgSnX7

Offres valables du 27 février au 9 avril 2019.

Le concept IKEA commence avec l’idée de fournir une gamme d’articles d’ameublement à prix abordables au plus grand nombre, et non pour une minorité. Ce concept se concrétise en combinant fonction, qualité, design et rapport qualité-prix – toujours dans l’optique du développement durable. L’objectif est d’aider davantage de personnes à vivre mieux à la maison, explique IKEA.

Depuis son arrivée au Maroc, IKEA est devenu un espace incontournable pour les Marocains qui souhaitent améliorer leur quotidien.

Le magasin IKEA Zenata est situé à Ain Harrouda. Vous y trouverez une mine d’inspiration, avec plus de 50 idées astucieuses d’agencement de pièces et intérieurs complets.

S.L.