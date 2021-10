Solaire: Vivo Energy Maroc récompense un projet porté par des lycéens

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a décerné le prix de l’écocitoyenneté à la junior entreprise Futur Solar Energy du lycée Abou Abbas Sebti de Tanger pour son projet de Power Bank rechargeable à l’énergie solaire.

Ce prix s’inscrit dans le cadre du « Company Program » d’Injaz Al Maghrib. Ce programme mobilise des collaborateurs bénévoles de Vivo Energy Maroc en vue d’accompagner de jeunes étudiants et de préparer leur immersion dans le marché du travail.

« Chaque année, nous observons et mesurons le succès grandissant de notre partenariat avec Injaz AL Maghrib. Cette rencontre avec une nouvelle génération de talents est pour nous une opportunité inestimable. Celle de réfléchir ensemble aux défis de l’écocitoyenneté. Nous avons été ravis par la richesse et la pertinence des actions proposées, totalement en prise avec nos enjeux d’efficacité énergétique. Pour la première fois, nous remettons le Prix de l’éco-citoyenneté à une initiative de lycéens qui témoigne de leur maturité et de leur capacité d’innovation » a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication de Vivo Energy Maroc.

Après délibération, c’est l’équipe Futur Solar Energy du Lycée Abou Abbas Sebti de Tanger qui a remporté le prix de l’écocitoyenneté. La Junior Entreprise a su valoriser le concept de l’efficacité énergétique à travers leur projet de Power Bank rechargeable à l’énergie solaire. De petite taille et ne pesant que quelques grammes, cette batterie, facile à transporter et à recharger à partir d’un cartable scolaire permet d’alimenter efficacement les appareils électroniques.

Depuis 2009, le partenariat entre Vivo Energy Maroc et Injaz Al Maghrib a permis la formation entrepreneuriale de plus de 10 000 étudiants et la création de 160 Junior Entreprises.

« Le prix de l’écocitoyenneté, ainsi que le Company Program, constituent aujourd’hui un socle de notre action concertée avec Vivo Energy Maroc. Le mécénat des compétences de la part des collaborateurs de Vivo Energy Maroc représente une précieuse valeur ajoutée dans notre partenariat stratégique. Cette implication directe et soutenue explique le succès des programmes majeurs d’encouragement à l’entreprenariat depuis toutes ces années. » témoigne Laila Mamou, Présidente d’INJAZ Al Maghrib.

A travers cette initiative, Vivo Energy Maroc confirme son engagement en faveur de l’éducation et de l’environnement, axes majeurs de son action citoyenne. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entreprenariat, l’entreprise contribue au développement d’un large choix de programmes éducatifs. Ceux-ci sont destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de préserver l’environnement, de lutter contre l’abandon scolaire, l’exclusion sociale, et de sensibiliser à la sécurité routière.