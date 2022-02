SoGé, la banque 100% en ligne continue son évolution

Juillet 2020, Société Générale Maroc lance SoGé, une nouvelle banque 100% en ligne qui vient, dans un contexte de crise sanitaire, répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus séduite par les nouveaux usages et parcours digitaux.

Innovation majeure sur le marché marocain, SoGé permet non seulement l’ouverture d’un compte de manière totalement digitale, mais aussi d’accéder à l’ensemble de ses services bancaires de façon complètement autonome, mobile et sécurisée. Dix-huit mois après son lancement, SoGé poursuit sa trajectoire de développement et sa rencontre avec son public. Un public jeune, connecté et appètent aux usages en mode self-care.

Dans cet élan, SoGé lance aujourd’hui une grande campagne de communication, en hommage à une jeunesse moderne, audacieuse, stimulante, pour qui, nous réinventons chaque jour nos services pour s’adapter au mieux à leurs besoins. La banque annonce également le lancement prochain de la 1ère offre de services bancaires exclusive et innovante, dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans.

« KAYN », la campagne de communication à l’image de SoGé : fraiche, jeune, innovante et surprenante !

« KAYN », la nouvelle campagne de communication qui célèbre la jeunesse marocaine, porte délibérément un nom qui reflète aussi bien l’esprit pionnier de SoGé que les aspirations des jeunes de ce pays. Des jeunes qui s’imposent, qui existent et s’expriment au quotidien à travers leurs talents et leurs convictions, leur créativité et leur audace… Ils souhaitent faire les choses à leur manière, à chaque moment de leur vie – y compris dans leur relation avec la banque. C’est cette forte volonté de redéfinir les codes qui s’incarne avec conviction dans la nouvelle campagne « KAYN », à l’image d’une jeunesse marocaine connectée, adepte de la « global culture » et surtout pleine de promesses.

La campagne « KAYN » se distingue par un dispositif innovant qui reflète la pluralité des expressions artistiques, dans un style jeune et moderne imprégné de la culture marocaine. « KAYN » rend hommage à plusieurs catégories de jeunes Marocaines et Marocains qui aspirent à se réaliser dans différents domaines. Elle est rythmée par :

de la musique électronique ainsi qu’une chanson rap spécialement composée pour cette campagne,

une mise en scène, des décors et des effets spéciaux professionnels, plus proches de l’univers cinématographique que publicitaire,

des messages forts et fédérateurs.

La campagne « KAYN » intègre également des innovations originales et ludiques :

un code numérique caché au sein du film promotionnel,

la création de filtres spéciaux sur les réseaux sociaux dédiés,

une chaine Spotify qui met à disposition, en open source, la musique du jingle « KAYN » dans sa version instrumentale, afin d’offrir aux jeunes artistes la possibilité de rapper dessus.

La jeunesse d’aujourd’hui souhaite qu’on l’écoute mais aussi qu’on lui ‘’parle’’ différemment. Cette conviction, portée au plus haut niveau au sein de la banque, se reflète parfaitement à travers « KAYN ». Elle est en parfaite adéquation avec « l’esprit » SoGé qui, depuis son lancement, incarne totalement cette convergence entre innovation et compréhension des besoins d’une jeunesse qui ne cesse de nous étonner par l’étendue de son potentiel.

SoGé 12-18, la 1ère offre de banque en ligne des adolescents au Maroc !

Pionnière en matière d’innovation, la banque a mobilisé son expertise et ses ressources pour renforcer son offre et donner jour à une nouvelle génération de services bancaires qui s’adresse aux plus jeunes, avides d’autonomie, mais aussi d’inclusion et d’indépendance financière.

« SoGé 12-18 », une offre entièrement conçue pour les adolescents, qui leur permet de disposer d’un premier compte bancaire, d’une carte bancaire portant leur nom et d’une appli dédiée pour suivre et gérer leur budget en toute autonomie. Le tout sous la tutelle et la surveillance avisée de leurs parents, qui auront accès à l’application pour le suivi des dépenses de leurs enfants ainsi que la personnalisation des différents canaux et plafonds de paiement. Une façon originale et pragmatique de permettre aux plus jeunes de se familiariser avec le monde bancaire tout en disposant de tous les outils pour apprendre à gérer leur argent.

Avec cette nouvelle offre qui sera mise sur le marché incessamment, SoGé confirme aussi son positionnement de banque citoyenne, animée d’une réelle volonté d’accompagner les plus jeunes, tout en s’inscrivant dans leur univers de prédilection et leurs modes de fonctionnement digitaux.