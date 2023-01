SoGé, première banque 100 % en ligne du Royaume, s’est illustrée aux côtés de sa déclinaison SoGé Ado lors des prestigieux African Banking Awards. Organisé par EMEA Finance, cet événement bancaire panafricain a consacré la pertinence du modèle full distant de SoGé en lui décernant le prix « Meilleur Lancement de Produit » à l’échelle panafricaine.

Dans son évaluation, EMEA Finance cite notamment les bonnes performances enregistrées par SoGé et l’offre SoGé Ado lors de leur lancement, ainsi que des résultats attestant d’une forte satisfaction client à l’égard des services et plus globalement de l’expérience client.

En lançant Sogé, le premier établissement du secteur à proposer une banque 100 % en ligne, Société Générale Maroc a révolutionné le paysage bancaire national en introduisant un nouveau modèle relationnel, full distant et parfaitement sécurisé, conférant aux clients SoGé un gain substantiel en termes d’autonomie, de simplicité et de mobilité.

En souscrivant à SoGé, les clients ont la possibilité d’ouvrir un compte en ligne sans avoir à se déplacer en agence. Ils reçoivent leur carte bancaire à domicile, peuvent gérer leur compte et effectuer leurs opérations en toute simplicité via l’appli mobile, tout en bénéficiant de l’accompagnement de télébanquiers pour toute demande de conseil ou d’assistance.

Sogé propose une véritable offre bancaire complète et digitalisée dont l’offre SoGé Ado qui met à disposition des plus jeunes des services bancaires revêtant aussi bien une dimension pratique que pédagogique. Les jeunes peuvent disposer d’un premier compte bancaire, qu’ils peuvent gérer sous la supervision de leurs parents, et acquérir très tôt les fondamentaux d’une éducation financière saine et équilibrée.

Conçue pour répondre aux attentes d’une jeunesse à la recherche d’autonomie, de bien-être, et dont le mode de vie est rythmé par les nouvelles technologies, l’offre SoGé Ado s’appuie sur une appli mobile qui confère aux jeunes la possibilité d’apprendre, de manière simple et intuitive, à gérer leur compte tout en bénéficiant d’une multitude de prestations supplémentaires à l’instar de promotions et de bons plans auprès de nombreuses enseignes.

En remportant le prix « Meilleur Lancement de Produit » lors des African Banking Awards, SoGé et son offre SoGé Ado s’illustrent à l’échelle continentale de par la pertinence de leur modèle relationnel qui répond parfaitement aux nouveaux comportements clients et leurs attentes. Un modèle full distant introduit pour la première fois au Royaume, résultant de la dynamique d’innovation permanente prônée par Société Générale Maroc et donnant jour à une nouvelle génération de produits et services bancaires qui viennent progressivement tracer la voie vers la banque de demain, digitalisée et centrée sur le client.