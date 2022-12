Société Marocaine d’Ingénierie Touristique : une année 2022 riche en réalisations

Le Conseil d’Administration de la Société Marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT) s’est réuni le Mardi 27 Décembre 2022 sous la présidence de Madame La Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra AMMOR.

Après une période difficile suite à la pandémie, les efforts de la SMIT en 2022, ont été orientés vers la relance et la dynamisation de l’investissement touristique. Rappelons que durant cette décennie la capacité litière a été doublée et le volume de l’investissement porté à près de 8,5 milliards de dirhams en 2022. Ainsi, les efforts constants de la SMIT ont contribué à une reprise rapide marquée par une montée en gamme avec l’ouverture de grandes enseignes hôtelières : Marriot de Rabat le Mariott Casablanca, le Conrad Rabat Arzana, le Hilton Garden Inn de Ca­sablanca, le Hilton Taghazout, le Fairmont Palais Tazi à Tanger, Le fairmont Salé ainsi que d’autres établissements de renommées internationales.

Madame Fatim-Zahra Ammor déclare : “ L’ingénierie touristique sous le leadership de la SMIT, a joué un rôle central dans la relance du secteur, et l’année 2022 a été riche en réalisations : +15% en termes d’investissements par rapport à 2019, 737 établissements hôteliers ayant bénéficié de l’action gouvernementale de 1 mrd de dhs pour la mise à niveau de l’offre hôtelière ainsi que l’ouverture de plusieurs nouvelles unités hôtelières qui s’inscrivent dans le développement de notre capacité d’accueil.»

Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT déclare : « L’année 2022 a été marquée par la mobilisation d’importants moyens pour la relance du secteur touristique et le développement de l’entreprenariat, notamment dans les TMPE touristiques. La SMIT s’est parfaitement inscrite dans cette dynamique de relance et a mobilisé ses compétences et ressources dans le déploiement des programmes en faveur d’un produit touristique attractif pour les investisseurs et à la hauteur des attentes des touristes. »

En matière de dynamisation de l’investissement, la SMIT a été un acteur déterminant pour la relance de l’investissement après la crise sanitaire du Covid. Les études d’ingénierie touristique réalisées par la SMIT ont contribué fortement à la promotion de l’investissement touristique auprès de sa cible. Ainsi, plusieurs évènements autour de l’investissement ont été organisés pour faire connaitre les opportunités qu’offre la destination Maroc.

La SMIT a également continué à accompagner techniquement et financièrement les Collectivités territoriales pour l’amélioration de l’attractivité de leurs territoires et la création des conditions favorables à l’investissement. Plus de 1,5 Milliards de dirhams ont été engagés dans de nouveaux programmes, principalement portés sur l’amélioration de l’expérience tourisme de plein air, très prisée par les touristes internationaux et nationaux.

S’agissant du plan de relance, la mission confiée à la SMIT de déploiement des mécanismes de soutien, a été parfaitement exécutée avec des résultats palpables dans des délais très courts. Plus de 737 établissements d’hébergement hôteliers ont bénéficié du mécanisme de subvention de l’Etat. Enfin, plus de 10.000 contrats de financement ont été signés au profit des bénéficiaires du programme « Forsa ».

Dans son plan stratégique 2026, la SMIT compte rétablir, recentrer et relancer l’investissement touristique, en ligne avec la feuille de route du Ministère du tourisme.

Quant au plan d’action 2023, la SMIT poursuivra sa politique de consolidation et diversification du produit touristique, d’accompagnement technique et financier des Régions ainsi que l’inclusion des TPME dans les programmes touristiques.