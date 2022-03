Smeia: lancement de la gamme BMW iX 100% électrique (VIDEO)

Smeia a présenté pour la première fois au Maroc la gamme BMWi, 100% électrique avec des lancements, en phase avec l’international, de deux modèles phares qui vont définir la nouvelle génération de l’électromobilité par BMW, à savoir, la toute nouvelle BMW i4 et la nouvelle BMW iX. Ces lancements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de Smeia en matière de commercialisation de véhicules électrifiés, initiée en 2018 avec le lancement des versions Hybrides rechargeables (PHEV) tels que la Série 530e, le 745e et le X5 45e xDrive.

En effet Smeia, comme à l’accoutumé, fait bénéficier ses clients de tout ce que propose la marque BMW en terme d’innovations et de technologies, dont l’électromobilité est désormais un axe incontournable.

Afin de réussir ce changement de cap technologique, Smeia a préparé avec rigueur et expertise son réseau de succursales BMW selon les standards BMW i ; et ce, à travers des investissements en terme d’équipements et outillages spéciaux, et en terme de formation et certification des équipes vente et après-vente

BMW GROUP : PIONNIER DE L’E-MOBILITE

Depuis le lancement du premier véhicule électrique de BMW en 2008, BMW Group n’a de cesse d’innover pour une mobilité électrique durable et performante. Le savoir-faire BMW a permis le développement de motorisations électriques et électrifiées performantes et respectueuses de l’environnement.

De la BMW i3 en passant par les motorisations hybrides de la marque, la vision du groupe pour l’e-mobilité future se traduit par la nouvelle gamme BMW i. A l’horizon 2025, la gamme BMW présentera 25 modèles électrifiés, dont 12 modèles 100% électriques. En 2022, en plus des BMW iX et BMW i4, de nouveaux modèles électriques seront également révélés comme les BMW Série 3 et X1.

La BMW Série 7 ne sera pas en reste avec le lancement imminent de la nouvelle BMW i7, une véritable révolution technologique et électrique dans un écrin luxueux et futuriste. Ces nouveautés sont en phase avec les ambitions assumées du groupe: se positionner parmi les leaders de la mobilité électrique, du numérique et de l’économie circulaire.

L’objectif est clair : 7 millions de véhicules électriques et électrifiés BMW sur les routes mondiales à l’horizon 2030, dont deux tiers entièrement électriques. Le virage électrique de BMW Group est amorcé en accord avec ce positionnement, et avec l’aspiration d’innover en continu pour produire la voiture « verte » de demain.

La technologie BMW i ne cesse d’évoluer pour offrir une expérience de conduite électrique en harmonie avec « Le plaisir de conduire » BMW : plus de 20 ans dédiés au développement de la vision du futur de la mobilité. La gamme électrifiée et 100% électrique de BMW représente le fleuron technologique du groupe tourné vers un avenir respectueux de l’environnement et inscrit dans la durabilité et la performance.

S.L.