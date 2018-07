Smeia lance la gamme Hybride de BMW au Maroc

La nouvelles BMW 530e et la BMW 740e, sont dores et déjà disponibles à la vente dans tout le réseau Smeia, les clients peuvent essayer ces modèles grâce à la mise à disposition de voitures de démonstration. Le positionnement prix choisi est ” l’Hybride au prix du diesel”, pour le bonheur des férus des véhicules Hybrides et de technologies de pointe.

