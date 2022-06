Smeia dévoile sa nouvelle BMW X7

Smeia a présenté en avant-première à ses clients et partenaires, la nouvelle BMW X7, deux mois avant le démarrage de sa production en série. Le Maroc fait partie des rares marchés ayant le privilège de disposer de ce modèle en pré-lancement pour le présenter au public marocain.

NOUVELLE BMW X7

Associant à merveille exclusivité, dynamisme, espaces généreux et polyvalence, la BMW X7 est rapidement devenue le modèle BMW plébiscité par le public parmi les modèles de luxe de la marque. Avec la nouvelle BMW X7, le constructeur bavarois livre une vision largement remaniée de son SAV (Sports Activity Vehicle) grand format, soulignant encore davantage son caractère unique.

Le nouveau modèle bénéficie d’un design largement revisité, qui se distingue notamment par son avant au caractère affirmé, par sa finition M Sport avec un code stylistique repensé, par ses jantes en alliage léger disponibles jusqu’à 23 pouces (proposées pour la première fois) ainsi que par son système de commande BMW iDrive de dernière génération comprenant l’affichage BMW Curved Display et la version 8 du système d’exploitation BMW.

Par ailleurs, la nouvelle BMW X7 bénéficie d’une dotation de série encore plus généreuse, de systèmes d’assistance supplémentaires et de la dernière technologie d’hybridation légère 48V sur chacune des trois variantes de motorisation proposées.

La nouvelle BMW X7 sera produite sur le site BMW Group de Spartanburg, le centre de compétence pour les modèles BMW X, situé en Caroline du Sud (États-Unis).

Design extérieur : exclusivité et modernité.

Fort d’une polyvalence à toute épreuve, le plus grand des modèles BMW X convainc autant par son élégance sur route que par son comportement en tout-terrain. Les nombreuses modifications apportées à son design soulignent encore davantage son esthétique tout en exclusivité, faisant de la nouvelle X7 sans conteste l’un des fleurons de la marque BMW.

La proue, au design entièrement repensé, reprend les codes stylistiques de la marque, notamment les doubles optiques et la double calandre BMW, réinterprétées pour accentuer la stature du modèle et conférer à la voiture une présence encore plus affirmée sur la route.

La nouvelle BMW X7 est équipée pour la première fois de blocs optiques agencés sur deux niveaux. Les LED disposées horizontalement (bandeaux lumineux) dans la partie supérieure du bloc optique assurent les fonctions de feux de position, feux de jour et indicateurs de changement de direction. La fonctionnalité des feux de croisement et des feux de route est assurée par les blocs à LED dans la partie inférieure.

Avec leurs boîtiers sombres et leur positionnement plus en retrait, les unités d’éclairage inférieures se fondent visuellement dans le bouclier. Une fois allumés, les feux avant brillent par leur élégance discrète. Par ailleurs, les nouveaux projecteurs avant à LED matriciels adaptatifs, avec feux de route anti-éblouissement et éclairage adaptatif, assurent désormais également la fonction de feux de brouillard, avec la fonction d’éclairage automatique conçue pour la conduite dans des conditions de luminosité réduite (feux d’intempéries).

La double calandre BMW s’illumine avec un effet chute d’eau subtil, qui confère au bouclier avant de la nouvelle BMW X7 un caractère particulièrement affirmé, à l’arrêt comme en conduite. La double calandre BMW avec fonction « Iconic Glow » est proposée de série au Maroc sur toutes les finitions.

À l’arrière, les blocs optiques particulièrement fins sont désormais déclinés dans un style en relief qui souligne leur modernité. L’élégante baguette chromée qui relie les feux arrière de la nouvelle BMW X7 bénéficie désormais d’un habillage en verre d’une grande finesse.

Le pack M Sport au design musclé et sportif met à l’honneur les qualités dynamiques de la BMW X7 (disponible sur la finition supérieure). Les éléments de design spécifiques aux modèles M soulignent le caractère résolument axé sur les performances de la BMW X7 M60i xDrive, à l’intérieur comme à l’extérieur. La teinte Marina Bay Blue M est proposée en exclusivité sur le modèle BMW M.

Le nuancier extérieur s’enrichit également de la teinte Sparkling Copper Grey métallisé. La gamme Maroc de la nouvelle BMW X7 est dotée de jantes 22 pouces en alliage léger dont les motifs varient selon les finitions. Des jantes de 23 pouces en alliage léger sont également disponibles en option au catalogue, une première sur un modèle BMW.

Des espaces généreux et une dotation de série élargie.

La nouvelle BMW X7 séduit par la belle impression d’espace procurée par son habitacle, et ce depuis chacune des trois rangées de sièges. La deuxième rangée loge trois passagers de série, et peut être dotée en option de deux sièges individuels particulièrement confortables. Le conducteur et le passager avant bénéficient quant à eux de sièges confort chauffants fournis de série.

L’association de l’affichage BMW Curved Display et du tableau de bord de conception nouvelle, caractérisé par ses fines buses d’aération et son bandeau d’éclairage d’ambiance inclus de série dans sa partie inférieure, confère au cockpit un style résolument moderne, comme en témoignent également ses différentes innovations numériques.

Le bandeau lumineux innovant complète l’éclairage d’ambiance, également fourni de série. Doté d’unités LED et d’une signature composée du logo X7 (ou du logo M dans la nouvelle BMW X7 M60i xDrive), le bandeau lumineux offre un rétroéclairage du plus bel effet qui complète à merveille le système d’éclairage adaptatif et souligne l’exclusivité de l’habitacle. En outre, le levier sélecteur bénéficie d’un nouveau design à la pointe de la modernité.

Les occupants de la nouvelle BMW X7 bénéficient d’un confort élevé et d’une sensation de bien-être incomparable grâce à sa dotation de série encore plus généreuse. Outre la climatisation automatique quatre zones, le toit en verre panoramique et le système audio hi-fi, le nouveau modèle est désormais équipé de série de sièges confort pour le conducteur et le passager avant, d’un volant Sport en cuir avec palettes de changement de rapports et d’un nouveau socle de recharge sans fil pour les smartphones compatibles.

Différents équipements sont inclus dans la gamme Maroc, notamment le toit en verre panoramique Sky Lounge (avec éclairage LED) ou encore le système audio Harman Kardon Surround Sound. Les sièges avant peuvent également être dotés en option des fonctionnalités de ventilation active et de massage. Les sièges de la deuxième et de la troisième rangée des finitions Maroc bénéficient également de la fonction chauffage, tout comme le volant et les accoudoirs du conducteur et du passager avant.

Nouveaux moteurs dotés de la dernière technologie d’hybridation légère 48 V.

Le moteur le plus puissant de la gamme de motorisation du nouveau modèle est le V8 essence de 4,4 l de la BMW X7 M60i xDrive, le fleuron de la gamme. La conception de ce bloc est issue des moteurs dont sont équipées les sportives hautes performances signées BMW M.

Avec sa technologie M TwinPower Turbo et son collecteur d’échappement en position transversale, le groupe motopropulseur de la BMW X7 M60i xDrive développe une puissance de 530 ch, pour un couple maximal de 750 Nm, délivrant une force motrice impressionnante.

Par ailleurs, le moteur diesel six cylindres en ligne de la nouvelle BMW X7 xDrive40d a été amélioré jusque dans les moindres détails, lui permettant de gagner en efficience et de réduire ses émissions. Il délivre une puissance maximale de 340 ch et un couple nominal de 700 Nm, pouvant être porté à 720 Nm avec le système d’hybridation légère.

Chacun des deux moteurs bénéficie de la technologie d’hybridation légère de 48V de dernière génération, un système d’électrification comprenant un alterno-démarreur qui confère au système un gain de puissance de 7 ch / 9 kW et un surcroît de couple de 200 Nm. Tous les moteurs sont associés à une boîte Steptronic Sport 8 rapports avec palettes de changement de vitesse au volant et fonction Sprint. La force motrice est transmise, sur les routes bitumées comme sur les chaussées accidentées en tout-terrain, par la transmission intégrale intelligente BMW xDrive.

Des systèmes de réglage du châssis optimisés pour améliorer l’agilité et le confort.

À l’avant comme à l’arrière, la suspension pneumatique adaptative est associée de série à des amortisseurs à pilotage électronique afin de délivrer le niveau de performances caractéristique de BMW, mais aussi d’assurer un confort remarquable dans les trajets au long cours. La dotation de série de la nouvelle BMW X7 M60i xDrive comprend également la direction Integral Active Steering et le système Executive Drive avec fonction de stabilisation active du roulis.

Les réglages de l’ensemble des systèmes de châssis de la nouvelle BMW X7 ont été repensés afin de pouvoir offrir aussi bien une conduite tout en sportivité qu’une expérience axée sur le confort. La dotation de série de la BMW X7 M60i xDrive comprend également des jantes M de 21 pouces en alliage léger M ainsi qu’un différentiel M Sport à l’arrière. A noter aussi que la nouvelle BMW X7 est le premier modèle de la marque à pouvoir être doté de jantes de 23 pouces en alliage léger en sortie d’usine.

Éventail élargi de systèmes d’assistance à la conduite.

La nouvelle BMW X7 gagne encore en confort et en sécurité grâce à un éventail élargi de systèmes de conduite et de stationnement automatisés. Elle bénéficie notamment des fonctionnalités étendues du système d’alerte de collision frontale, qui réduit désormais le risque de collision avec les cyclistes, les piétons et les véhicules arrivant en sens inverse quand la voiture tourne à une intersection. L’assistant automatique de limitation de vitesse ainsi que les fonctions de suivi de l’itinéraire et de reconnaissance des feux de circulation sont inclus avec le Régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go proposé en option. Autre nouveauté : l’alerte de sortie, qui avertit les occupants d’un risque de collision à l’ouverture de la porte.

Proposé de série, le système Park Assist comprend également la caméra de recul et l’assistant de marche arrière Auto-Reverse. En association avec le système Park Assist Pro disponible en option, l’assistant de marche arrière Auto-Reverse peut piloter la direction de la voiture sur une distance maximale de 200 m. Quant au nouvel assistant de remorquage, il facilite les marches arrière avec une remorque. Enfin, le nouvel assistant de manœuvre permet au système d’enregistrer des manœuvres réalisées par le conducteur sur une distance de 200 m maximum. Quand la voiture retourne au point de départ mémorisé, le système peut effectuer toutes les tâches nécessaires à la réalisation de la manœuvre en prenant le contrôle de l’accélération, du freinage, de la direction et de la transmission pour basculer entre la marche avant et la marche arrière. Pendant que le système pilote la manœuvre de manière automatique, le conducteur peut concentrer son attention sur l’environnement immédiat autour de la voiture.

Système BMW iDrive de dernière génération avec affichage BMW Curved Display.

Proposé de série, l’offre BMW Live Cockpit Navigation Plus comprend la dernière version du système de commande BMW iDrive. Basé sur la version 8 du système d’exploitation BMW, le système BMW iDrive comprend un écran d’information de 12,3 pouces et un écran de contrôle central de 14,9 pouces. Grâce à sa nouvelle structure d’affichage et à l’éventail de fonctionnalités en constante évolution de l’assistant personnel intelligent BMW, le nouveau système BMW iDrive est résolument axé sur la commande tactile et gestuelle, mais aussi sur la commande vocale avec reconnaissance de la diction naturelle. Les niveaux de finitions supérieurs proposent, quant à eux, le BMW Live Cockpit Professional qui permet également une navigation plus fluide avec l’affichage des trajets en réalité augmentée à l’aide des caméras embarquées dans le véhicule.

La nouvelle BMW X7 est proposée dans les versions de motorisations suivantes :

xDrive 40d xDrive 40i M50i Puissance (ch) 340 333 530 Couple (Nm) 700 450 750 Capacité de la batterie électrique brute/nette (kW/h) Consommation 8,6 l/100km 9,5 l/100km 11,6 l/100km Autonomie électrique* (km) Puissance fiscale (cv) 12 17 25

GAMME MAROC – BMW X7 :

Pour le lancement au Maroc, dès les premières livraisons, la BMW X7 sera proposée en deux motorisations distinctes : la BMW X7 40d, la BMW X7 40i. Ces motorisations seront déclinées en deux finitions : Pure Excellence & M Sport.

La BMW X7 M50i, quant à elle, sera proposée dans sa finition Excellence pour ravir les amateurs du fleuron de la sportivité BMW.