Smartwatch de Huawei se hisse à la 2ème place au T1 2020

Récemment, l’International Data Corporation (IDC) a publié le rapport Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, qui montre que les expéditions mondiales de dispositifs portables ont atteint 72,6 millions d’unités au cours du premier trimestre 2020, avec une augmentation de 29,7 % en glissement annuel.

Selon le rapport, Huawei a maintenu une part élevée du marché des montres portables au premier trimestre 2020, avec une augmentation de 62,2 % des livraisons de smartwatch par rapport à l’année précédente.

Dans le segment des montres intelligentes, 16,9 millions d’unités ont été expédiées au cours du premier trimestre 2020, soit une baisse de 7,1 % par rapport à l’année précédente. Huawei s’est classée deuxième avec 2,6 millions d’unités expédiées, soit une hausse de 118,5 % par rapport à l’année précédente, ce qui en fait la seule marque de montres intelligentes à connaître une croissance supérieure à 100 %.

Le rapport de l’IDC indique que Huawei a continué à se développer grâce à sa forte présence en ligne et à ses liens étroits avec les détaillants. Outre le marché chinois, Huawei a également progressé avec succès en Europe, en Amérique latine et sur d’autres marchés asiatiques.

Parallèlement, l’activité smartwatch de Huawei se développe à contre-courant, grâce au lancement de nouveaux produits au cours du premier trimestre ainsi qu’à l’optimisation constante des fonctions de remise en forme et de santé. Au cours du premier trimestre 2020, Huawei a lancé les nouveaux appareils de la série HUAWEI WATCH GT 2 dans le monde entier. Les montres Watch GT et Watch GT 2 ont été lancées au Maroc, et ont eu beaucoup de succès.

Grâce à l’optimisation constante de la technologie des capteurs, les montres intelligentes Huawei apportent des avantages plus remarquables que ses concurrents dans le suivi de la condition physique et de la santé. La fonction de mesure du taux d’oxygène sanguin SpO2, qui accompagne la nouvelle série HUAWEI WATCH GT, a également reçu un écho positif sur le marché.

La HUAWEI WATCH GT 2e, lancée au premier trimestre 2020, a reçu le prix du « Meilleur choix » de Pocketnow, un grand magasin de technologie mondial.

En outre, alors que Huawei accélère la mise en œuvre de la stratégie 1+8+N All-Scenario Seamless AI Life Strategy en 2020, les smartwatches de Huawei s’intègrent mieux dans l’écosystème all-scenario de Huawei, offrant aux consommateurs des expériences plus riches en matière de forme physique et de santé.