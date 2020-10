Smartphones volés en Europe et vendus à Derb Ghallef: la mise au point d’OPPO

En réponse à la situation actuelle concernant les revendeurs OPPO à Derb Ghallef qui ont eu recours à certains médias afin de protester contre la marque, nous tenons à éclaircir le sujet et aviser le public par rapport aux faits réels qui ont eu lieu :

Des revendeurs du marché traditionnel « Derb Ghallef » à Casablanca ont commencé à vendre dernièrement le OPPO « Find X Neo » qui est entré au marché marocain d’une manière illégale.

Le proprio des smartphones volés a porté plainte chez la police européenne et a demandé de suivre la marchandise vers le lieu du vole.

La police européenne a contacté la police marocaine pour déclarer le vol des produits.

La police marocaine a pris ses mesures et a contacté OPPO Maroc pour demander un suivi de la situation.

OPPO Maroc a après été contacté par la police marocaine pour une enquête concernant 3000 smartphones « Find X Neo » volés en Europe et fait entrer au Maroc illégalement.

L’enquête de la police portée à savoir si ces produits effectivement ne provenaient pas de OPPO Maroc.

OPPO Maroc a par la suite confirmé que ce modèle de téléphone n’a jamais été ramené ni vendu au Maroc.

Ces produits ont été par la suite saisis par la police marocaine après avoir été contactée par ses homologues européens qui leur ont informé que la marchandise a été volé en Europe et exportée au Maroc via des voix illégales.

Nous tenons à informer le public que OPPO Maroc n’a initié aucune action et n’a pas poursuivi les revendeurs du marché « Derb Ghallef » et n’a déposé aucune plainte contre eux, mais a été contacté par la police marocaine afin de confirmer des informations relatives à la provenance des 3000 « Find X Neo » que les revendeurs à « Derb Ghallef ».

OPPO Maroc ne peut que confirmer que ces produits ne sont pas importés d’une manière légale afin de garantir à ses consommateurs la qualité et l’authenticité de ses produits vu que ce produit le « Find X Neo » n’est pas vendu au Maroc via OPPO Maroc et que la gamme « Find X » d’OPPO n’a jamais été vendu au marché marocain.