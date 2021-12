Skoda: une marque qui tient ses promesses

Le marché national fait, à son tour, les frais de la pénurie de puces électroniques qui entraîne des mois d’attente pour les véhicules neufs auprès de la quasi-totalité des marques représentées. Parmi elles, Škoda tient à rassurer ses clients sur ses engagements en matière de délais de livraison.

Entre fermetures temporaires d’usines et insuffisance de composants auprès des constructeurs automobiles et leurs équipementiers, le marché mondial des véhicules neufs continue à être impacté par la crise des semi-conducteurs et autres puces électroniques. Le Maroc n’y échappe pas et de plus en plus de marques, officiellement représentées, sont touchées par cette crise et doivent, non seulement gérer la diminution de leurs stocks, mais surtout l’humeur d’une clientèle désabusée par ces délais de livraison à rallonge. C’est dans ce contexte que le management de Škoda a tenu à faire une sortie médiatique en diffusant un communiqué auprès de certains médias, dont Les Inspirations ECO. Lors d’une rencontre avec Nadia Ksikes, directrice de la marque Škoda au sein de la Centrale Automobile Chérifienne (CAC), nous avons pu nous procurer des informations sur les prochaines disponibilités de la gamme tchèque, la manière avec laquelle les livraisons seront organisées, mais aussi avoir un aperçu sur les nouveautés qui seront lancées en 2022.

Respect du «FIFO»…

Pour rassurer leurs clients, les conseillers commerciaux de Škoda n’ont d’autre choix que de leur expliquer la situation mondiale du marché du neuf et le manque de visibilité concernant les prochains arrivages. Pourtant, Škoda, comme le reste des marques distribuées par la CAC, s’engage sur «la traçabilité des châssis commandés dans la plus grande transparence et garantit le partage d’informations avec les clients, au fil des semaines. C’est dans ce sens que va la déclaration de son directeur général, Allal Benjelloun, qui a martelé : «face à ces nouveaux délais de livraison, nous déployons tous nos efforts afin de garantir un véhicule pour chaque client, et ce, dans la plus grande transparence et traçabilité». Puis d’ajouter : «encore faut-il réserver le véhicule afin de permettre un suivi étroit du FIFO». Pour ceux qui ne connaissent pas cette abréviation, le FIFO (pour «First In First Out»), correspond à une règle ordonnée pour la gestion des stocks, dans laquelle on fait sortir en premier ce qui est entré le plus tôt. Dans le cas présent, le FIFO signifie surtout un respect rigoureux de chaque client selon la chronologie de sa commande et la traçabilité du châssis qu’il a commandé. Le respect du FIFO signifie ainsi qu’il n’y ni favoritisme ni priorité dans la livraison en faveur d’un autre client qui se verrait privilégié pour une quelconque raison.

Škoda, une marque et des valeurs

Concernant ses arrivages actuels ou imminents, l’importateur marocain de Škoda annonce de la disponibilité sur les modèles Scala, Superb et Kodiaq restylé. Quant aux autres modèles, ils seront disponibles, au fil des semaines, d’ici la fin janvier. Et justement, l’année 2022 marque le renouvellement de la gamme Škoda, à hauteur de 80%, avec le lancement de la nouvelle Fabia et du Karoq restylé au courant du deuxième trimestre. En attendant, la nouvelle Octavia (photo) constitue la grande nouveauté lancée en cette fin d’année. Au vu de sa ligne extérieure, ses volumes habitables et ses équipements, elle a tout pour s’imposer dans sa catégorie et mériterait amplement de se faire désirer. En fait et au demeurant, toutes les Škoda sont des voitures dont il ne faut pas passer à côté. Et pour cause ! Les véhicules de la marque tchèque ont toutes pour points communs, des valeurs supérieures d’habitabilité et de coffre, des habitacles bourrés d’astuces de rangements et aspects pratiques, et, last but not least, une fiabilité très élevée, gage d’une longévité exceptionnelle.

Jalil Bennani / Les Inspirations ÉCO Auto