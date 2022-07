Sixième magasin pour la marque Çilek au Maroc, le deuxième à Casablanca

Les Casablancais profiteront d’un deuxième repère de Çilek, l’enseigne turque leader dans le domaine des meubles spécialement conçus et fabriqués pour les enfants et jeunes de 0 à 24 ans. En effet, Çilek inaugure son sixième show-room au Royaume du Maroc et deuxième, à Casablanca, au Boulevard Ghandi.

En plein centre de la métropole, le nouveau showroom présente un design actuel à la pointe de la tendance, dans l’objectif de fournir une expérience client exceptionnelle. Le nouveau magasin offre ainsi une multitude de choix en chambres de bébés, enfants et adolescents, une sélection qui ravira, comme à l’accoutumée, la clientèle casablancaise !

« Nous sommes ravis de lancer une nouvelle représentation de notre marque dans la capitale économique du Royaume. Le nouveau showroom offre une panoplie de solutions d’ameublement de grande qualité, qui ravira les petits et les grands. Notre objectif a toujours été de présenter le meilleur au client marocain, aujourd’hui nous confirmons cet engagement à travers l’inauguration de ce 6ème magasin Çilek au Maroc» déclare Faissal Akesbi, Gérant de Çilek Maroc.

Un engagement de plus de 20 ans au Maroc

Çilek opère au Maroc depuis plus de 20 ans. L’enseigne suit une stratégie d’implantation qui lui permet la proximité de ses clients. Ses magasins s’étalent sur la majorité des régions du Royaume, notamment à Casablanca, Rabat, Kenitra, Tanger et Meknès. Çilek a ainsi, fait ses preuves auprès de ses fidèles clients, aussi bien par la qualité de ses produits que par l’efficacité de ses prestations. Elle assure un service après-vente unique dans le domaine du meuble, en offrant la possibilité de remplacement des pièces ayant subi des dommages.

D’ailleurs, toujours soucieuse du confort de ses clients, l’enseigne offre une garantie de 5 ans pour ses produits couplée à un Service Après Vente à Vie ! Grâce à son équipe de designers professionnels et à ses créations uniques, Çilek propose des univers particuliers à travers des chambres complètes à thème (meubles et accessoires). Ceci, dans le but de répondre au mieux aux aspirations des jeunes et de contribuer à leur confort au quotidien, à différentes étapes de leur vie.

Des produits aux normes internationales, respectueux de l’environnement

Afin de répondre aux exigences de la clientèle, Çilek s’engage à fabriquer des meubles répondant aux normes internationales les plus rigoureuses en matière de sécurité et de respect de l’environnement. Justement, les unités de production de Çilek sont équipées des moyens technologiques les plus avancés en matière de fabrication des meubles.

La marque utilise également des matériaux de haute qualité, afin de produire des meubles et articles d’ameublement de la classe E0, ayant un taux de 0% en termes d’émanation de formaldéhydes (substance toxique, fréquemment, présente dans les meubles et les peintures et qui provoque de graves troubles respiratoires). D’ailleurs, pour assurer la sécurité de leurs enfants, Çilek conseille les parents de toujours se renseigner sur les substances nocives et privilégier les produits labellisés.

De plus, la production de Çilek repose sur un principe de base qu’est la réalisation d’études dont la finalité est l’amélioration continue de sa production, en déterminant les objectifs de réduction des déchets, en plus de la consommation de ressources naturelles.

Une vision à long terme

La vision de Çilek Maroc est de proposer des articles uniques d’une qualité irréprochable et d’être Leader des chambres d’enfants au Maroc comme est le cas de Çilek en Turquie.

Dans le but de se rapprocher encore plus de ses milliers de clients et en reconnaissance de leur fidélité renouvelée en permanence, Çilek Maroc envisage d’accentuer sa politique de croissance, à travers la création de nouveaux showrooms dans l’avenir proche, et ce, à travers tout le royaume.

Pour rappel, Çilek est présente dans cinq continents, dans 66 pays, à travers plus de 444 points de vente et fait le bonheur de plus de trois millions d’enfants dans le monde.