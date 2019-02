Six start-up décrochent des partenariats avec le groupe BCP

Après un processus de sélection approfondi, le programme d’Open Innovation du groupe BCP, “Fintech Challenge”, a connu son épilogue ce dimanche avec l’annonce des 6 Start-Up gagnantes à l’issue d’un Bootcamp qui s’est tenu du 14 au 17 février à Bouznika.

Ces 6 Start-Up, proposant des solutions dans les domaines du mobile wallet, du marketing digital, de l’inclusion financière, de la digitalisation des processus, ou encore des objets connectés, deviennent de facto des partenaires du groupe BCP et verront leurs solutions déployées au sein de la Banque et de ses filiales.

“Nous félicitons chaleureusement nos 6 Start-Up gagnantes pour la qualité de leur mobilisation et des solutions proposées. Nous sommes ravis d’initier avec elles cette phase de collaboration qui leur permettra ainsi d’accéder à un large écosystème bancaire, au Maroc et en Afrique subsaharienne. Ce partenariat permettra également à notre groupe de déployer rapidement de nouvelles solutions agiles pour répondre aux besoins évolutifs de nos marchés”, a déclaré Kamal Mokdad, Directeur Général du groupe BCP en charge de l’international.

Déroulement du Bootcamp (du 14 au 17 février)

Chaque Start-Up a tenu des séances de travail avec l’ensemble des experts concernés par sa solution afin de co-construire un use case (cas d’usage) répondant aux besoins métiers de la Banque et de ses filiales. Au terme de ces échanges, les Start-Up ont présenté leurs projets devant un jury composé d’experts métiers et de membres du top management du groupe BCP, filiales comprises. A noter qu’au regard de la qualité des solutions proposées, le jury a sélectionné 4 Start-Up additionnelles avec lesquelles le groupe BCP entamera des discussions en vue de potentiels partenariats.