Sindibad Beach Resort, le rythme des livraisons s’accélère

Sindibad Beach Resort, le projet résidentiel phare de la corniche casablancaise, continue sur sa lancée en procédant à la livraison de près d’une soixantaine d’unités ventilées entre villas et maisons duplex.

Après les résidences Emeraude et Saphir de la première tranche, c’est au tour des villas et des maisons duplex d’être remises à leurs propriétaires. Le quartier « les joyeux » s’enrichit de 29 villas jumelées et en bande : « Pierre de soleil », « Pierre d’Océan » et « Pierre de lune » ainsi que de 8 villas isolées.

Surnommées « Aigue Marine », les 20 maisons duplex sont également prêtes à être livrées, elles offrent deux concepts : les maisons duplex en hauteur disposent de grandes terrasses avec vue sur le projet et l’océan, et les maisons duplex en rez-de-chaussée bénéficient de jardin privatif.

L’ensemble de ces unités résidentielles disposent de structure en dalle et voiles parasismiques, de double cloison en façade, d’une isolation thermique et phonique et de dispositions spécifiques contre l’humidité. Ces fondamentaux ajoutés à la climatisation réversible (chaud ou froid) à basse consommation d’énergie, le chauffe-eau solaire et le double vitrage leur permettent d’afficher le label HQE, Haute Qualité Environnementale.

Sindibad Beach Resort a en effet obtenu ce label dès novembre 2016, label français indépendant permettant de certifier des logements sains, sûrs, confortables, économiquement performants et respectueux de l’environnement, avec la mention « Exceptionnel », le niveau le plus élevé sur l’échelle HQE.

En terme d’équipements les villas et maisons duplex affichent des prestations haut standing : marbres sélectionnés avec soin, cuisine équipée en matériel haut de gamme, parquet, bois massif, vidéophone et télé distributeur préinstallés, cheminée et volets roulants motorisés en aluminium…

Sindibad Beach Resort, un projet porté par le Groupe SOMED, offre ainsi un standard de service élevé et inédit : syndic professionnel assurant la gestion quotidienne, application mobile dédiée pour les propriétaires…

Ce projet exceptionnel sur la corniche casablancaise, qui s’étalera à terme environ 30 hectares, suit ainsi son cours avec l’acquisition des terrains en avril 2018, pour le développement de la deuxième phase : les résidences Boréale et Tropicale.