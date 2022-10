Signature d’une convention de partenariat entre le groupe Attijariwafa bank et Injaz Al-Maghrib

Le groupe Attijariwafa bank et Injaz Al-Maghrib inscrivent, depuis de nombreuses années, le renforcement des capacités et compétences entrepreneuriales des jeunes comme priorité stratégique.

C’est la raison pour laquelle, Attijariwafa bank et Injaz Al-Maghrib, fidèles à leur vocation d’acteurs sociétaux de référence, unissent leurs forces et mettent en commun leurs atouts au service de cette vision à travers un dispositif d’accompagnement à l’entrepreneuriat.

C’est ainsi, et dans le cadre d’une ambition commune de soutien à la dynamique de croissance du tissu entrepreneurial, que les deux parties ont conclu une convention de partenariat le 6 octobre 2022 en présence de Hassan Bertal, Directeur Général Délégué en charge de la Banque de Détail Maroc et Europe, Mohamed Soussi, Directeur Général Adjoint en charge du Capital Humain Groupe d’Attijariwafa bank et Laila Mamou, Présidente Directrice Générale de l’association Injaz Al-Maghrib.

Le levier principal de cette démarche consiste à œuvrer pour la promotion de l’entrepreneuriat à travers des formations, du conseil et de l’accompagnement via le programme « Injaz Factory » et le réseau « Dar Al Moukawil » d’Attijariwafa bank, mais également de favoriser une meilleure dynamique entrepreneuriale.

Attijariwafa bank et Injaz Al-Maghrib assurent une mobilisation forte en déployant toutes les synergies qui permettront de faire de ce partenariat une véritable réussite à long terme et ce pour consolider leur soutien aux entrepreneurs dans la réalisation de leurs ambitions.