Signature d’une convention de partenariat entre CDG Développement et l’UM6SS

Ils ont dit

M. Omar Elyazghi

Directeur Général de CDG Développement

«Ce partenariat structurant entre nos deux institutions, qui partagent les mêmes valeurs d’excellence et de responsabilité sociale, s’intègre parfaitement dans le cadre de la stratégie d’intervention de CDG Développement. Il permettra l’émergence d’un opérateur de référence du secteur de la santé, doté d’une enseigne médicale nationale qui respecte les standards de qualité les plus élevés en matière de soins médicaux. Cette coopération entre un professionnel du secteur de la santé et un acteur majeur de la structuration et de développement de projets territoriaux permettra de doter différentes villes du Royaume d’une offre intégrée et, partant, contribuera à renforcer l’équité territoriale. »

Pr. Chakib Nejjari

Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé

« L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, qui a été inaugurée par Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste en 2016, nourrit de grandes ambitions en matière de développement de la santé, qui constitue un secteur stratégique pour le Maroc et qui présente un potentiel de croissance important. Nous sommes heureux de cette collaboration avec CDG Développement, qui inscrit son action au service du développement des territoires. Nous allons œuvrer ensemble pour offrir une qualité de soins optimale aux citoyens, mettre en place une offre complète d’infrastructures de santé conformes aux normes internationales de qualité et investir dans la formation des ressources humaines. »